Единороссы проследят за реализацией медицинских поправок к Конституции
- 18 июня 2020, 13:40
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Партия «Единая Россия» готова обеспечить реализацию конституционных поправок о качественной и доступной медицинской помощи для каждого гражданина страны, если люди поддержат данные изменения. Об этом заявил Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе совещания с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
Я искренне надеюсь, что в рамках голосования, которое в онлайн режиме стартует уже на следующей неделе, люди поддержат эти изменения, — сказал Турчак. — И далее всем нам — партии, Федеральному Собранию, правительству, Минздраву — предстоит большая совместная работа по воплощению этих положений в законах, подзаконных актах и конкретных мероприятиях в регионах. Мы к такой работе готовы.
Еще Турчак предложил разрешить сельским медикам приватизировать служебное жилье. Кроме того, в партии считают, что медицинских работников нужно наделить правом на первоочередное получение мест в детских садах.
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