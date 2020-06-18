ВОЗ прекращает испытания гидроксихлорохина на пациентах COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала сообщение, что было принято решение прекратить испытания гидроксихлорохина в качестве потенциального лечения для пациентов с COVID-19.

В ходе испытаний выяснилось, что этот препарат никак не снижает риски смерти от коронавируса. А так как у гидроксихлорохина имеются значительные побочные эффекты, применять его больше не целесообразно.

Напомним, что этот препарат уже десять лет используется для лечения малярии и ревматоидного артрита. Первые исследования показали, что его применение при коронавирусе дает положительные результаты, поэтому почти сразу же о препарате заговорили власти.

Например, президент США Дональд Трамп публично одобрил препарат, а также участвовал в нескольких рекламных кампаниях гидроксихлорохина. Лекарство включили в несколько рандомизированных клинических испытаний, и почти всю весну ученые проверяли эффективность препарата.

Эти исследования показали, что гидроксихлорохин по сравнению со стандартной медицинской немедикаментозной помощью при лечении госпитализированных пациентов COVID-19 не приводит к снижению смертности.

На основе этого анализа ВОЗ приняла решение прекратить тестирование его на пациентах и не применять препарат в качестве потенциальной профилактической меры против вируса. Выводы были сделаны на основании тестирования, в котором приняли участие в общей сложности 11 000 пациентов из 175 больниц в Великобритании.