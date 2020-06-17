Как пандемия COVID-19 повлияла на употребление алкоголя
- 17 июня 2020, 17:07
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, как поменялся спрос на алкоголь во время пандемии коронавируса.
Чтобы оставаться на связи во время пандемии, многие из нас стали чаще созваниваться со своими коллегами, друзьями и одноклассниками по видеосвязи. Нередко такие встречи сопровождались употреблением алкогольных напитков, говорят исследователи.
Поскольку бары и рестораны временно закрылись, потребители начали заказывать вино и спиртные напитки онлайн, а иногда даже оптом. Медики переживают, что изоляция может негативно сказаться на людях, которые борются с алкогольной зависимостью.
Более того, чрезмерное употребление алкоголя может подавлять иммунную систему, делая человека более уязвимым к COVID-19.
Как показывает статистика, всплеск продаж спиртного произошел в марте в самом начале пандемии, но затем люди плавно сократили потребление алкоголя. Повышенный спрос был связан со стрессом, который многие испытывали из-за потери работы, а также смены привычного образа жизни.
Также неожиданный рост продаж был связан со слухами о том, что алкоголь может снизить вероятность заражения. Однако этот миф был быстро опровергнут.
Известно, что употребление алкоголя в целом наносит вред нашему здоровью. Употребление алкоголя также повышает риск травматизма и насилия и может приводить к алкогольным отравлениям. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напоминает о том, что употребление алкоголя не защищает от нового коронавируса COVID-19, — сказано на сайте Роспотребнадзора.
Войти через социальные сети: