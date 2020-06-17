Как пандемия COVID-19 повлияла на употребление алкоголя

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, как поменялся спрос на алкоголь во время пандемии коронавируса.

Чтобы оставаться на связи во время пандемии, многие из нас стали чаще созваниваться со своими коллегами, друзьями и одноклассниками по видеосвязи. Нередко такие встречи сопровождались употреблением алкогольных напитков, говорят исследователи.

Поскольку бары и рестораны временно закрылись, потребители начали заказывать вино и спиртные напитки онлайн, а иногда даже оптом. Медики переживают, что изоляция может негативно сказаться на людях, которые борются с алкогольной зависимостью.

Более того, чрезмерное употребление алкоголя может подавлять иммунную систему, делая человека более уязвимым к COVID-19.

Как показывает статистика, всплеск продаж спиртного произошел в марте в самом начале пандемии, но затем люди плавно сократили потребление алкоголя. Повышенный спрос был связан со стрессом, который многие испытывали из-за потери работы, а также смены привычного образа жизни.

Также неожиданный рост продаж был связан со слухами о том, что алкоголь может снизить вероятность заражения. Однако этот миф был быстро опровергнут.