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Илон Маск строит плавучие платформы для запуска Starship

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

СМИ говорят о том, что компания Илона Маска SpaceX находится в поиске сотрудников для нового проекта. Информация о вакансии инженера появилась на сайте компании.

По предварительным данным, SpaceX собирается строить плавучие платформы для запусков тяжелого многоразового космического корабля Starship. Речь идет именно о перелетах внутри планеты, которые позволят перемещаться между континентами всего за 30—40 минут.

О таком намерении компании было известно еще несколько лет назад, когда космический корабль нового поколения Starship только появился на горизонте. Инженеры с самого начала предположили, что для старта корабля можно использовать плавучие платформы.

На сегодняшний день у SpaceX есть водные площадки только для посадки многоразовых ракет, в частности Falcon 9. Теперь компания планирует использовать платформы для запусков ракет. В вакансии указано, что требуется инженер, готовый помочь с «разработкой и строительством функциональной офшорной установки для запуска ракет».

Пока что не уточняется, о какой именно ракете идет речь, но предполагается, что это будет Starship. Именно этому кораблю по задумке Маска придется совершать скоростные перевозки внутри планеты. Например, из Лондона в Гонконг можно будет добраться всего лишь за 34 минуты, тогда как сейчас такой рейс на самолете длится почти 12 часов.

В недавнем сообщении в Twitter Илон Маск подтвердил, что плавучие платформы будут использоваться в качестве стартовой площадки.

Нам нужно оказаться достаточно далеко, чтобы не беспокоить населенные регионы. Старт и посадка дело шумное. Но на судне можно отойти на пару миль в море, — пояснил Маск.
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