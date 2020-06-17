Илон Маск строит плавучие платформы для запуска Starship

СМИ говорят о том, что компания Илона Маска SpaceX находится в поиске сотрудников для нового проекта. Информация о вакансии инженера появилась на сайте компании.

По предварительным данным, SpaceX собирается строить плавучие платформы для запусков тяжелого многоразового космического корабля Starship. Речь идет именно о перелетах внутри планеты, которые позволят перемещаться между континентами всего за 30—40 минут.

О таком намерении компании было известно еще несколько лет назад, когда космический корабль нового поколения Starship только появился на горизонте. Инженеры с самого начала предположили, что для старта корабля можно использовать плавучие платформы.

На сегодняшний день у SpaceX есть водные площадки только для посадки многоразовых ракет, в частности Falcon 9. Теперь компания планирует использовать платформы для запусков ракет. В вакансии указано, что требуется инженер, готовый помочь с «разработкой и строительством функциональной офшорной установки для запуска ракет».

Пока что не уточняется, о какой именно ракете идет речь, но предполагается, что это будет Starship. Именно этому кораблю по задумке Маска придется совершать скоростные перевозки внутри планеты. Например, из Лондона в Гонконг можно будет добраться всего лишь за 34 минуты, тогда как сейчас такой рейс на самолете длится почти 12 часов.

В недавнем сообщении в Twitter Илон Маск подтвердил, что плавучие платформы будут использоваться в качестве стартовой площадки.