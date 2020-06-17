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Педиатры назвали самые частые симптомы коронавируса у детей

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команда китайских педиатров из Сианьского университета Цзяотун опубликовала исследование, в котором рассказала, какие самые частые симптомы коронавируса встречались у их пациентов.

Когда мы начинали исследование весной, еще не было такой большой выборки, которая бы показала полную эпидемиологическую картину. Сейчас мы уже видим наиболее часто встречающиеся сценарии развития болезни, — говорят авторы работы.

Исследователи собрали и проанализировали клинические данные от 34 педиатров, которые работали с пациентами с коронавирусом в четырех больницах Китая с 27 января по 23 февраля. Как правило, дети и подростки имели легкие (18%) или умеренные (82%) формы COVID-19, причем наиболее частыми начальными симптомами были температура (76%) и кашель (62%).

Чаще всего эти симптомы исчезали на 3−4 день после начала лечения. В отличие взрослых, у детей чаще проявлялась высокая температура, рвота (12%) и диарея (12%) при поступлении в отделение.

Компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки выявила у 28 пациентов (82%) высокую плотность поражения легких. Однако только у 3% пациентов младшего возраста были выявлены сильные проблемы с легкими и бронхами.

Клинические проявления были не столь тяжелыми, как признаки, наблюдаемые на КТ-изображениях, поэтому лечение у детей происходило гораздо проще, чем у взрослых пациентов. По мнению авторов, полученные результаты дают ценное представление о ранней диагностике и эпидемическом контроле COVID-19 у детей.

Также у 1−2% детей диагностировали симптомы, похожие на синдром Кавасаки. Обычно это заболевание вызывает воспаление стенок артерий, что приводит к повышению температуры, шелушению кожи и боли в суставах.

Больше всего детей с новым диагнозом было зарегистрировано в Англии. Важное отличие нового синдрома, получившего название PIMS-TS, от Кавасаки в том, что оно проявляется у детей более старшего возраста.

Средний возраст ребенка с PIMS-TS составлял 9 лет, а с Кавасаки — 4 года.

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