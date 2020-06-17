Врачи рассказали, как минимизировать риски заражения COVID летом

Команда американских медиков выпустила рекомендации, касающиеся того, как защитить себя от коронавируса летом. Считается, что COVID становится не таким заразным с повышением температуры, однако летом появляются другие факторы, влияющие на распространение вируса.

Наступил конец учебного года, и сейчас отличное время, чтобы наслаждаться летом на открытом воздухе. Но в 2020 году летние каникулы будут немного другими, — считают врачи.

Авторы статьи считают, что сейчас самое время понять, как безопасно и с пользой провести следующие 2,5 месяца. Многие родители задаются вопросом, безопасно ли отправлять своих детей в летние лагеря, проводить семейный пляжный отпуск или разрешать ребенку играть с другими детьми.

Уклад многих семей может поменяться, если обычно работающие родители отправляли своих детей в летние лагеря и санатории. Но медики считают, что в лагерях, секциях и обычной игре во дворе нет ничего страшного.

Главная задача родителей научить ребенка наслаждаться летними мероприятиями, минимизируя риск получения и распространения COVID-19.

Первое, что должен знать ребенок, это важность мытья рук. На прогулке просите ребенка хотя бы раз в час протирать руки антисептиком, а также тщательно мыть руки с мылом, приходя домой. Еще одной необходимой мерой безопасности является социальное дистанцирования, — пишут медики.

Выбирайте мероприятия, где не требуется тесный контакт с другими участниками, старайтесь больше находиться на открытом воздухе, в проветриваемых помещениях. Игры с мячом, походы, езда на велосипеде — отличный и безопасный способ провести летний день.

Также ученые напоминают, что настает время сезонной аллергии, поэтому симптомы астмы, аллергии и COVID-19 могут накладываться друг на друга с точки зрения симптомов, особенно насморка, чихания или кашля.

Как правило, аллергия не вызывает у вас высокой температуры, а при коронавирусе у вас не зудят глаза, поэтому отличить аллергию от коронавируса не так сложно.