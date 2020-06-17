найти ×
   
  • USD
    69.75
  • EUR
    79.04
СохранитьСохранено0
×

002141

Отмена ограничений и реабилитация: как регионы оправляются от пандемии

Small f632c44589

Экспертный институт региональных исследований (ЭИСИ) представил очередную подборку региональных решений, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса. Речь идет о поддержке предприятий и населения в российских субъектах.

В Брянской области, Дагестане и Свердловской области медицинские учреждения возвращаются в обычный режим работы.

В ряде регионов уже определены даты полного снятия ограничительных мер. В Тюменской области ограничения снимут 21 июня, в Смоленской области — 22 июня, в Тульской области — 30 июня.

Смягчение режима самоизоляции также проводится в Ярославской области, Архангельской области, Белгородской области, Севастополе и Тульской области.

Власти Ставропольского края намерены обеспечить местных врачей путевками в санатории, чтобы они смогли реабилитироваться после борьбы с коронавирусом.

С полным перечнем решений региональных властей можно ознакомиться на сайте ЭИСИ.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Древние анчоусы стали саблезубыми хищниками из-за столкновения с астероидом
4036239читать позжечитаю позже
Экология
Коронавирус вернул стада дюгоней к берегам Таиланда
16027490читать позжечитаю позже

главное


Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками

Невероятно харизматичное животное!

1885141918читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику13 декабря 2019

Не завидуем людям, которым достались эти «шедевры».

42236260читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM