Отмена ограничений и реабилитация: как регионы оправляются от пандемии

Экспертный институт региональных исследований (ЭИСИ) представил очередную подборку региональных решений, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса. Речь идет о поддержке предприятий и населения в российских субъектах.

В Брянской области, Дагестане и Свердловской области медицинские учреждения возвращаются в обычный режим работы.

В ряде регионов уже определены даты полного снятия ограничительных мер. В Тюменской области ограничения снимут 21 июня, в Смоленской области — 22 июня, в Тульской области — 30 июня.

Смягчение режима самоизоляции также проводится в Ярославской области, Архангельской области, Белгородской области, Севастополе и Тульской области.

Власти Ставропольского края намерены обеспечить местных врачей путевками в санатории, чтобы они смогли реабилитироваться после борьбы с коронавирусом.

С полным перечнем решений региональных властей можно ознакомиться на сайте ЭИСИ.

