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Вступившийся за девушку росгвардеец получил ножевое ранение

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В Рязанской области сотрудник Росгвардии вступился за девушку, в результате чего был ранен ножом.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального округа Росгвардии, сейчас он находится в больнице, его состояние стабильное.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в поселке Лесной рядом с магазином, проходя мимо которого росгвардеец услышал женский крик и сразу же бросился на помощь. За зданием магазина он обнаружил ссорящихся девушку и мужчину, причем молодой человек явно угрожал своей оппонентке. Сотрудник ОМОН попытался заступиться за нее, после чего мужчина неожиданно достал нож и ударил им росгвардейца.

После случившегося нападавший скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

Девушка в итоге не пострадала.

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