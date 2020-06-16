Вступившийся за девушку росгвардеец получил ножевое ранение
- 16 июня 2020, 22:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Рязанской области сотрудник Росгвардии вступился за девушку, в результате чего был ранен ножом.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального округа Росгвардии, сейчас он находится в больнице, его состояние стабильное.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел в поселке Лесной рядом с магазином, проходя мимо которого росгвардеец услышал женский крик и сразу же бросился на помощь. За зданием магазина он обнаружил ссорящихся девушку и мужчину, причем молодой человек явно угрожал своей оппонентке. Сотрудник ОМОН попытался заступиться за нее, после чего мужчина неожиданно достал нож и ударил им росгвардейца.
После случившегося нападавший скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.
Девушка в итоге не пострадала.
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