Схиигумен Сергий захватил женский монастырь в Среднеуральске

Находящийся в опале схиигумен Сергий (Романов) сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и выставил по периметру казачьи патрули для охраны обители.

Теперь туда не могут попасть ни новое руководство, назначенное Екатеринбургской епархией, ни журналисты.

По инициативе схиигумена организовано круглосуточное дежурство. Как стало известно 66.RU, на территорию монастыря пускают лишь паломников.

После того как съемочная группа попробовала не подчиниться, журналистов окружили крепкие мужчины и вынудили их уехать.

Не пустили в монастырь и священника Георгия Викторова, которого митрополит Кирилл отправил в обитель для отправления треб. Верующие вышли навстречу протоиерею Георгию и дали ему понять, что «не настроены слушать чужие распоряжения», рассказал изданию журналист и соратник схиигумена Всеволод Могучев.

Отмечается также, что схиигумен Сергий вернулся к служению, несмотря на запреты правящего архиерея. Соратники Сергия опасаются «внешнего управления», то есть замены опального схиигумена на лояльного митрополиту священника.

В Екатеринбургской епархии признали, что монастырь вышел из-под контроля, и заявили, что схиигумен самостоятельно отстранил от управления игуменью — «главное должностное духовное лицо в женском монастыре», которую назначили решением Священого Синода в 2005 году.

«В связи с этим священник Георгий Викторов был назначен в монастырь для совершения богослужений, чтобы не лишить насельниц и паломников канонической службы», — сообщили 66.RU в пресс-службе епархии.

Как сообщал «Ридус», клирик Екатеринбургской епархии схиигумен Сергий (Романов) в одной из своих проповедей проклял сторонников «беззаконной изоляции» и закрытия храмов под предлогом борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Саму эпидемию старец назвал выдумкой трусливых безбожников.



После этого митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сначала запретил старцу проповедовать и высказываться в публичном пространстве, а когда тот продолжил это делать — запретил в священнослужении и подверг другим ограничениям.



Схигумен Сергий (Романов) известен как духовный наставник целого ряда публичных лиц, в том числе депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также один из лидеров религиозно-общественного движения почитателей последнего российского императора Николая II. Недавно в защиту старца выступил Олимпийский чемпион, чемпион мира и России, двукратный обладатель Кубка Стэнли и множества других спортивных наград хоккеист Павел Дацюк.



За схиигумена также заступился основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, которого называют духовным чадом старца.