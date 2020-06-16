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Уличенных в плагиате Бузову и Кудри наказали на полмиллиона рублей

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© youtube.com

© youtube.com

Арбитражный суд обязал 34-летнюю Ольгу Бузову и 23-летнюю Настю Кудрю выплатить полмиллиона рублей настоящему автору музыки их песни «Нам будет жарко».

Деньги причитаются композитору из Санкт-Петербурга Алексею Парфенову, известному как Dj Tivoli.

Как сообщает kp.ru, в мае 2017 года состоялась премьера песни «Нам будет жарко» в исполнении Насти Кудри и Ольги Бузовой. Услышав ее, Парфенов сразу же узнал в этой композиции свое произведение с рабочим названием «Tivoli Trap Demo», записанное им двумя годами ранее.

При этом его имени в числе авторов он не обнаружил. Также он не дождался и авторских отчислений за права на эту музыку. При этом клип на песню «Нам будет жарко» собрал на YouTube более 8 миллионов просмотров.

Мужчине в итоге пришлось обратиться за помощью к юристам. Те выяснили, что права на композицию принадлежат Насте Кудри.

Начавшиеся переговоры с представителями исполнительницы затянулись и в результате дело дошло до суда. Процесс проходил непросто, но все-таки Парфенову удалось доказать свое авторство, представив справку из Российского авторского общества, пишет издание.

Ранее стало известно, что в плагиате обвинили группу из Петербурга Little Big. Пользовательница TikTok записала видео, где сравнила композиции Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas. В пресс-службе Little Big «Ридусу» ответили, что группа не комментирует подобные выпады.

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