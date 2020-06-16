Генетическая особенность может повлиять на исход лечения COVID-19

Специалисты из американского департамента сердечно-сосудистой медицины заявили, что почти у каждого десятого афроамериканца есть повышенный риск внезапной смерти от сердечно-сосудистого заболевания.

Этот риск повышается, если у человека есть определенный набор генов, говорят ученые. Наряду с социально-экономическими и культурными факторами этот генетический фактор риска может способствовать нежелательным эффектам в лечении разных заболеваний.

Так, например, произошло и с коронавирусом. Ученые выяснили, что применение гидроксихлорохина для лечения COVID-19 у афроамериканцев увеличивало риск развития медикаментозных желудочковых аритмий.

Пока мы точно не знаем, чем вызвана повышенная смертность от COVID -9 среди афроамериканцев, поэтому приходится рассматривать все потенциальные риски, включая генетическую предрасположенность, — объясняют авторы исследования.

Ученые нашли у темнокожих пациентов необычный вариант гена P. Ser1103Tyr-SCN5A, который, вероятно, может у госпитализированных пациентов с COVID-19 вызывать повышенный риск гипоксемии, а также различных осложнений сердечно-сосудистой системы.

Этот риск может быть усилен препаратами, например, антибиотиками, которые применяются в лечении коронавируса. Ранние исследования показали, что темнокожие младенцы с таким геном больше склонны к синдрому внезапной детской смерти.

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что каждый 13 афроамериканец может подвергаться повышенному риску потенциально смертельной желудочковой аритмии во время пандемии COVID-19.

Сейчас ученые занимаются исследованием вклада генетических и экологических факторов в течение коронавируса у разных групп людей. Также в планах провести крупное генетическое исследование гена.

Пока что авторы работы рекомендуют проводить тщательные исследования экспериментальных препаратов, которые будут применяться для лечения людей из групп риска.