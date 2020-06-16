ОП РФ мобилизует экспертов для борьбы с фейками о плебисците по Конституции

При Общественной палате России будет создана специальная группа экспертов, которая займется проверкой на достоверность распространяемой в СМИ и социальных сетях информации о грядущем голосовании по Конституции. Эти эксперты войдут в число наблюдателей за плебисцитом от Общественной палаты, сообщила секретарь ОП РФ Лидия Михеева в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Самое лучшее средство для противодействия фейкам — это открытость. Поэтому мы создали специальный портал, где каждый желающий сможет у знать о том, как стать наблюдателем на голосовании по конституционным поправкам, а еще пожаловаться на нарушение избирательного законодательства или распространение ложных сведений», — добавила Михеева.

Огромное количество фейков по поводу предстоящего плебисцита распространяется не только через мессенджеры или группы в социальных сетях, но и через прозападные СМИ, заявил в свою очередь глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Речь идет в основном о порталах «Радио Свобода». В среднем на тему Конституции на этих ресурсах выходит до 10 материалов в день. И всё бы ничего, но только публикуют они, как правило, фейки. Например, некое НКО-иноагент инициирует фейк. Потом «Радио Свобода» берет этот фейк, подкрепляет его комментарием ручного эксперта, пишет материал и распространяет в Сети. На работу «Радио Свобода» в России выделяется порядка одного миллиарда рублей в год. Еще один миллиард тратится на работу НКО, — пояснил Малькевич.

«Подобным образом разгонялась тема о том, что права журналистов якобы будут ограничены при работе во время голосования по Конституции. Опровергать эту информацию пришлось лично председателю ЦИК Элле Памфиловой. А сторонники основателя ФБК Алексея Навального вообще фальсифицировали письмо от членов участковых избирательных комиссий об отказе участвовать в голосовании по Конституции. При этом СМИ опубликовали эту информацию, не проверив ни одного факта», — заключил эксперт.

Выявлением недостоверной информации о голосовании занимаются также волонтеры из Лиги безопасного интернета.

«Добровольцы мониторят в ежедневном режиме различные группы в соцсетях и СМИ. Самый ответственный этап нашей работы — проверка информации на достоверность и поиск опровержения. Кроме того, волонтер имеет возможность напрямую связаться с тем или иным органом власти и проверить опубликованные сведения», — рассказала руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону состоится 1 июля текущего года, однако проголосовать можно будет не только в этот основной день, но и в течение шести дней до того.