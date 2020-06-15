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Как реабилитационные центры изменились за время пандемии

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Во время вспышки коронавируса работа реабилитационных центров и скорой медицинской помощи претерпела значительные изменения. По оценкам американских ученых, один из 20 пациентов с COVID-19 нуждался в срочной медицинской помощи и серьезной реабилитации после лечения, поэтому многие клиники открывали дополнительные стационары для больных.

Помимо выделения помещений для пациентов нужны были дополнительные койки, оборудование, а также медицинский персонал.

Нам были необходимы не только палаты интенсивной терапии, оборудование для ИВЛ, но и обычные места, так как после реанимации пациент еще минимум две недели должен был находиться в стационаре. За эти три месяца мы существенно изменили работу скорой помощи и реабилитационных центров, — говорят медики из Университета Макмастера.

Также многим пациентам, особенно возрастным, требовалась дополнительная реабилитация после курса антибиотиков и интенсивного пребывания на аппарате ИВЛ. Как правило, большинство реабилитационных программ рассчитаны для восстановление после травм головного и спинного мозга, а также после ампутации конечностей.

Коронавирус же поражает в основном легкие, поэтому медикам пришлось подготавливать программу реабилитации для людей с такими особенностями. Таким пациентам требуется не только комплекс упражнений для восстановления мышечной силы и физической формы, но и необходима легочная реабилитация, включающая в себя дыхательные практики.

Как показывают первые результаты, некоторым пациентам, выздоравливающим после COVID-19, требуется несколько месяцев после госпитализации, чтобы вернуться к привычному образу жизни.

В то же время нельзя забывать об остальных пациентах, которые проходят реабилитацию и нуждаются в медицинской помощи. Клиникам нужно распределять медицинский персонал и оборудование на всех граждан, — считают авторы статьи.
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Ученые из Манчестера создают робота-хирурга из графена

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikimedia commons

© Wikimedia commons

В Европе набирает популярность компьютерная и роботизированная хирургия, которая в ближайшем будущем сможет полноценно применяться во время операций.

Роботизированная хирургия является практически неинвазивной. Это означает, что вместо крупных разрезов пациента можно оперировать через микроскопические отверстия и миниатюрные хирургические инструменты.

Такой подход не только позволяет быстрее восстановиться после операции, но и не оставляет после хирургического вмешательства видимых шрамов и рубцов.

Последние двадцать лет все больше урологических, гинекологических, кардиологических и общехирургических процедур проводится с помощью новой методики. Преимуществом для пациента также является минимальный человеческий фактор ошибки при выполнении сложных процедур, так как все действия запрограммированы.

Мы сейчас работаем над созданием робота-хирурга из графена, который буде обладать высокой электропроводностью, а также широкой оптикой. Сверхчувствительные датчики на основе графена также будут меньше, легче и дешевле, чем традиционные датчики, говорят разработчики из Манчестера.

Графеновое покрытие позволит лучше чувствовать кожу пациента, а также применить технологию «Аватар», когда робот будет в точности повторять действия хирурга. Например, хирург может непосредственно перевести движение своего пальца в роботизированный хирургический инструмент, надев перчатку, содержащую сенсорную пленку.

Пока что эта технология в настоящее время еще дорабатывается, пояснили ученые.

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