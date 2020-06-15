Как реабилитационные центры изменились за время пандемии

Во время вспышки коронавируса работа реабилитационных центров и скорой медицинской помощи претерпела значительные изменения. По оценкам американских ученых, один из 20 пациентов с COVID-19 нуждался в срочной медицинской помощи и серьезной реабилитации после лечения, поэтому многие клиники открывали дополнительные стационары для больных.

Помимо выделения помещений для пациентов нужны были дополнительные койки, оборудование, а также медицинский персонал.

Нам были необходимы не только палаты интенсивной терапии, оборудование для ИВЛ, но и обычные места, так как после реанимации пациент еще минимум две недели должен был находиться в стационаре. За эти три месяца мы существенно изменили работу скорой помощи и реабилитационных центров, — говорят медики из Университета Макмастера.

Также многим пациентам, особенно возрастным, требовалась дополнительная реабилитация после курса антибиотиков и интенсивного пребывания на аппарате ИВЛ. Как правило, большинство реабилитационных программ рассчитаны для восстановление после травм головного и спинного мозга, а также после ампутации конечностей.

Коронавирус же поражает в основном легкие, поэтому медикам пришлось подготавливать программу реабилитации для людей с такими особенностями. Таким пациентам требуется не только комплекс упражнений для восстановления мышечной силы и физической формы, но и необходима легочная реабилитация, включающая в себя дыхательные практики.

Как показывают первые результаты, некоторым пациентам, выздоравливающим после COVID-19, требуется несколько месяцев после госпитализации, чтобы вернуться к привычному образу жизни.