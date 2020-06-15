В Афганистане из-за остановки вакцинации просыпается полиомиелит

В Афганистане местные власти заявили о вспышке полиомиелита в районах, где заболевание уже многие годы не встречалось. По мнению медиков, опасное заболевание просыпается, так как массовая вакцинация была ранее остановлена из-за вспышки коронавируса.

Сейчас вирус полиомиелита распространился на три провинции, которые не сообщали о случаях заболевания в течение пяти лет, — это Балх, Герат и Бадахшан.

Хотя число новых случаев заболевания по всей стране в этом году пока не так много —14 случаев по сравнению с 26 в 2019 году, ситуация может усугубиться.

Мы упорно работали в течение многих лет и почти полностью избавили страну от этого опасного заболевания. Полиомиелит удавалось сдерживать благодаря массовой вакцинации. Коронавирус помог полиомиелиту распространиться на юге и юго-востоке, и теперь он угрожает людям по всей стране, — говорят местные эксперты здравоохранения.

На сегодняшний день есть только две страны в мире, где опасная версия вируса полиомиелита продолжает распространяться, — это Пакистан и Афганистан. Ежегодно в Афганистане проводится до десяти общенациональных кампаний по иммунизации от полиомиелита.

В этом году до вспышки коронавируса были проведены только две миссии, и местные власти надеются, что третью удастся провести в июле.

Иммунизация от полиомиелита является обязательной в Афганистане. К настоящему времени Афганистан объявил более чем о 24 500 подтвержденных случаях COVID-19 с 471 смертельным исходом. Эксперты говорят, что фактическое число случаев, вероятно, выше, учитывая ограниченные возможности тестирования.

