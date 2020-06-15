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В Афганистане из-за остановки вакцинации просыпается полиомиелит

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

В Афганистане местные власти заявили о вспышке полиомиелита в районах, где заболевание уже многие годы не встречалось. По мнению медиков, опасное заболевание просыпается, так как массовая вакцинация была ранее остановлена из-за вспышки коронавируса.

Сейчас вирус полиомиелита распространился на три провинции, которые не сообщали о случаях заболевания в течение пяти лет, — это Балх, Герат и Бадахшан.

Хотя число новых случаев заболевания по всей стране в этом году пока не так много —14 случаев по сравнению с 26 в 2019 году, ситуация может усугубиться.

Мы упорно работали в течение многих лет и почти полностью избавили страну от этого опасного заболевания. Полиомиелит удавалось сдерживать благодаря массовой вакцинации. Коронавирус помог полиомиелиту распространиться на юге и юго-востоке, и теперь он угрожает людям по всей стране, — говорят местные эксперты здравоохранения.

На сегодняшний день есть только две страны в мире, где опасная версия вируса полиомиелита продолжает распространяться, — это Пакистан и Афганистан. Ежегодно в Афганистане проводится до десяти общенациональных кампаний по иммунизации от полиомиелита.

В этом году до вспышки коронавируса были проведены только две миссии, и местные власти надеются, что третью удастся провести в июле.

Иммунизация от полиомиелита является обязательной в Афганистане. К настоящему времени Афганистан объявил более чем о 24 500 подтвержденных случаях COVID-19 с 471 смертельным исходом. Эксперты говорят, что фактическое число случаев, вероятно, выше, учитывая ограниченные возможности тестирования.

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Ученые из Манчестера создают робота-хирурга из графена

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikimedia commons

© Wikimedia commons

В Европе набирает популярность компьютерная и роботизированная хирургия, которая в ближайшем будущем сможет полноценно применяться во время операций.

Роботизированная хирургия является практически неинвазивной. Это означает, что вместо крупных разрезов пациента можно оперировать через микроскопические отверстия и миниатюрные хирургические инструменты.

Такой подход не только позволяет быстрее восстановиться после операции, но и не оставляет после хирургического вмешательства видимых шрамов и рубцов.

Последние двадцать лет все больше урологических, гинекологических, кардиологических и общехирургических процедур проводится с помощью новой методики. Преимуществом для пациента также является минимальный человеческий фактор ошибки при выполнении сложных процедур, так как все действия запрограммированы.

Мы сейчас работаем над созданием робота-хирурга из графена, который буде обладать высокой электропроводностью, а также широкой оптикой. Сверхчувствительные датчики на основе графена также будут меньше, легче и дешевле, чем традиционные датчики, говорят разработчики из Манчестера.

Графеновое покрытие позволит лучше чувствовать кожу пациента, а также применить технологию «Аватар», когда робот будет в точности повторять действия хирурга. Например, хирург может непосредственно перевести движение своего пальца в роботизированный хирургический инструмент, надев перчатку, содержащую сенсорную пленку.

Пока что эта технология в настоящее время еще дорабатывается, пояснили ученые.

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