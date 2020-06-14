Скорая сбила насмерть девушку на востоке Москвы
- 14 июня 2020, 22:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На Носовихинском шоссе в Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Собеседник агентства добавил, что после ДТП автомобиль врезался в иномарку.
Как стало известно РЕН ТВ, девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на нее наехала скорая. Затем машину вынесло на встречную полосу движения, где она столкнулась с «Маздой».
По информации телеканала, в результате аварии пострадавшую отбросило на десятки метров.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.
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