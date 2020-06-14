найти ×
   
  • USD
    69.12
  • EUR
    78.52
СохранитьСохранено0
×

-104462

Объявлено об открытии утром 15 июня всех ранее закрытых вестибюлей метро

Small f1a6d446e0
© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

Уже с 5:30 утра 15 июня москвичи смогут воспользоваться 25 вестибюлями метро, которые были закрыты из-за сниженного в период самоизоляции пассажиропотока.

Как рассказали в пресс-службе Московского метрополитена, открытие вестибюлей позволит тысячам жителей столицы вернуться к привычным маршрутам и соблюдать социальную дистанцию на входе в метро.

На сайте mosmetro.ru также указали на необходимость находиться в метро в масках и перчатках. Сейчас это особенно актуально, поскольку количество пассажиров увеличивается с каждым днем.

Напомним, за весь период самоизоляции были временно закрыты 78 вестибюлей станций метро. Часть из них возобновила работу 12 мая и 1 июня.

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, дальнейшее смягчение действующих в столице антикоронавирусных ограничений зависит от развития эпидемиологической ситуации. При благоприятном сценарии уже в июле в столице могут открыть театры и кинотеатры, а также разрешить посещение массовых мероприятий.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0
Новости SMI.FM

Комментарии (0)

Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии
-101461читать позжечитаю позже
Здоровье
Дешевое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным против ожирения
451383054читать позжечитаю позже

главное


Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт

В службе поддержки вину свалили на «Яндекс.Еду».

-6034558читать позжечитаю позже

Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным14 мая

Слова благодарности скромной героине из соседнего двора.

46112575читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM