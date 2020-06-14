Объявлено об открытии утром 15 июня всех ранее закрытых вестибюлей метро

Уже с 5:30 утра 15 июня москвичи смогут воспользоваться 25 вестибюлями метро, которые были закрыты из-за сниженного в период самоизоляции пассажиропотока.

Как рассказали в пресс-службе Московского метрополитена, открытие вестибюлей позволит тысячам жителей столицы вернуться к привычным маршрутам и соблюдать социальную дистанцию на входе в метро.

На сайте mosmetro.ru также указали на необходимость находиться в метро в масках и перчатках. Сейчас это особенно актуально, поскольку количество пассажиров увеличивается с каждым днем.

Напомним, за весь период самоизоляции были временно закрыты 78 вестибюлей станций метро. Часть из них возобновила работу 12 мая и 1 июня.

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, дальнейшее смягчение действующих в столице антикоронавирусных ограничений зависит от развития эпидемиологической ситуации. При благоприятном сценарии уже в июле в столице могут открыть театры и кинотеатры, а также разрешить посещение массовых мероприятий.