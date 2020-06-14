Пушку времен Великой Отечественной войны подняли со дна Невы

Полковую пушку образца 1927 года, которая затонула при переправе частей Красной армии осенью 1941 года, торжественно подняли со дна Невы в Кировском районе Ленинградской области.

Орудие достали при помощи плавучего крана и при участии водолазов, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

По данным телеканала, реставрацией пушки займутся на Невском судоремонтном заводе, а дальнейшем ее планируют установить на открытой площадке Музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда».

Исследователи также собираются определить по номеру орудия принадлежность пушки к войсковой части, а также узнать судьбу артиллерийского расчета.

Ранее сообщалось, что в мае 2017 года со дна Керченского пролива был поднят американский истребитель, пролежавший на глубине 9 метров более 70 лет.

