Пушку времен Великой Отечественной войны подняли со дна Невы
- 14 июня 2020, 18:31
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Полковую пушку образца 1927 года, которая затонула при переправе частей Красной армии осенью 1941 года, торжественно подняли со дна Невы в Кировском районе Ленинградской области.
Орудие достали при помощи плавучего крана и при участии водолазов, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Совфеда.
По данным телеканала, реставрацией пушки займутся на Невском судоремонтном заводе, а дальнейшем ее планируют установить на открытой площадке Музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда».
Исследователи также собираются определить по номеру орудия принадлежность пушки к войсковой части, а также узнать судьбу артиллерийского расчета.
Ранее сообщалось, что в мае 2017 года со дна Керченского пролива был поднят американский истребитель, пролежавший на глубине 9 метров более 70 лет.
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