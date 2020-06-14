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Призер Олимпиады разгромил московский дворик из-за боязни змей: видео

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кадр из видео

кадр из видео

Многократный чемпион России по гандболу и бронзовый призер Олимпиады в Афинах Михаил Чипурин посчитал, что благоустроенный дворик в Хорошевском районе столице является рассадником змей и клещей.

Чтобы не допустить их появления, бывший спортсмен в паре со своей женой вступил с клумбами и загородками в настоящий бой.

На появившихся в Сети кадрах видно, как они устраивают настоящий погром в ухоженном дворе, на благоустройство которого ушло немало средств.

По словам местной жительницы, только на перголы (навесы для вьющихся растений, — прим. «Ридуса») было потрачено 28 тысяч рублей. В связи с этим она требует, чтобы на Чипурина был наложен административный штраф за порчу имущества.

Как отмечает Mash, пострадала также поилка для птиц, в которой, по мнению экс-гандболиста, могут захлебнуться дети (в семье Чипурина подрастает маленький ребенок).

Вызванные на место сотрудники полиции составили протокол, однако наказывать Чипурина пока не стали.

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