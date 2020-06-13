В Гидрометцентре назвали причину ухудшения погоды в европейской части РФ

Опасные погодные явления возникли на территории европейской части России из-за столкновения воздушных масс с разной температурой, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, после пяти-шести дней жаркой погоды на европейскую территорию России стали поступать холодные воздушные массы с Карского моря и с Новой Земли.

«В пятницу произошло резкое столкновение воздушных масс и быстрое развитие конвективных процессов в атмосфере», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Он также отметил, что началось резкое вытеснение теплого воздуха вверх по линии фронта, где шло быстрое образование облаков, верхняя граница которых находилась на высоте 9−10 км. То есть были созданы условия, при которых выпадают сильные и обильные осадки, приводящие к грозам, подтоплениям и усилению ветра.

Ранее сообщалось, что в Москве и области за сутки местами выпало до половины месячной нормы осадков, а всего с начала июня в российской столице зафиксировано 116% от месячной нормы.