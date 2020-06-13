найти ×
   
  • USD
    69.12
  • EUR
    78.52
СохранитьСохранено0
×

-305990

В Гидрометцентре назвали причину ухудшения погоды в европейской части РФ

Small f1a6d446e0
© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Опасные погодные явления возникли на территории европейской части России из-за столкновения воздушных масс с разной температурой, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, после пяти-шести дней жаркой погоды на европейскую территорию России стали поступать холодные воздушные массы с Карского моря и с Новой Земли.

«В пятницу произошло резкое столкновение воздушных масс и быстрое развитие конвективных процессов в атмосфере», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Он также отметил, что началось резкое вытеснение теплого воздуха вверх по линии фронта, где шло быстрое образование облаков, верхняя граница которых находилась на высоте 9−10 км. То есть были созданы условия, при которых выпадают сильные и обильные осадки, приводящие к грозам, подтоплениям и усилению ветра.

Ранее сообщалось, что в Москве и области за сутки местами выпало до половины месячной нормы осадков, а всего с начала июня в российской столице зафиксировано 116% от месячной нормы.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0
Новости SMI.FM

Комментарии (0)

Советы
10 способов необычно встретить Новый год
6711587читать позжечитаю позже
Животные
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине
9010881читать позжечитаю позже

главное


Экология
Коронавирус вернул стада дюгоней к берегам Таиланда

Животные наслаждаются отсутствием людей.

16027490читать позжечитаю позже

Погода
Московский май побил рекорд по количеству осадков02 июня

Последний месяц весны этого года стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений.

206787читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM