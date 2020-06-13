Полицейские Анапы застрелили вооруженного ножом жителя Иркутской области

Подозреваемый в разбойном нападении житель Иркутской области был застрелен при задержании полицейскими Анапы.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, злоумышленник предпринял 11 июня безуспешную попытку ограбления офиса одного из финансовых учреждений в поселке Сукко и скрылся с места преступления.

При патрулировании в районе этого поселка 13 июня сотрудники ДПС обнаружили подозреваемого и попытались его задержать. Однако он снова попытался скрыться, но затем решил напасть на полицейских с ножом. Поскольку нападавший отказался бросить холодное оружие, стражи порядка сначала произвели два предупредительных выстрела в воздух, а потом были вынуждены открыть огонь на поражение. От полученных ранений злоумышленник скончался. Им оказался ранее не судимый житель Иркутской области.

При себе у него нашли не только нож, но и, предположительно, пистолет Макарова, приводит сообщение «Интерфакс».