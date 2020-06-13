Ученые: собака может улучшить навыки общения у детей с аутизмом

Команда ученых из Университета Миссури опубликовала исследование, в котором говорится, что терапия собаками может помочь детям с аутизмом улучшить свои социальные навыки. Однако этот подход работает не во всех случаях.

Многие люди с аутизмом испытывают трудности в общении с другими, и предыдущие исследования показали, что общение с животными, например, с собаками может помочь детям с аутизмом раскрепоститься и чувствовать себя более комфортно, разговаривая с другими.

В новом исследовании ученые решили сравнить, какие методы позволят детям-аутистам лучше себя чувствовать и разговаривать на приеме терапевта. Одних детей попросили прийти на прием вместе со своей любимой игрушкой, другим — предложили пройти занятие с терапевтической собакой, которая обучена взаимодействию с детьми.

Оказалось, что часть детей гораздо охотнее общалась со врачом, если собака была рядом. Но ученые обращают внимание на то, что в то время как терапия собак может улучшить социальные навыки детей с аутизмом, использование животных не следует рассматривать как общий подход в лечении.

Спектр аутизма невероятно широк, поэтому то, что может быть эффективным методом вмешательства для одного ребенка, не обязательно является лучшим вариантом для другого. Мы предлагаем лишь один из способов терапии, который может подойти для ребенка, — пишут исследователи.

Авторы работы посоветовали родителям детей с аутизмом поговорить со своим врачом, чтобы определить, является ли терапевтическая собака возможным вариантом для терапии их ребенка. Дети с аутизмом, как правило, имеют более высокие показатели тревоги и депрессии. Терапия собак может помочь уменьшить их стресс и заставить их чувствовать себя более комфортно в обществе.

Игры и поглаживание собаки могут повысить уровень окситоцина, того же гормона, который высвобождается, когда вы обнимаете любимого человека. Такие эмоции пойдут на пользу ребенку с аутизмом.