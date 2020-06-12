Самые большие граффити в мире создали на Саяно-Шушенской ГЭС ко Дню России

Усилиями ОНФ и художников на Саяно-Шушенской ГЭС появились патриотические граффити «РОССИЯ».

Это самая большая надпись с названием страны в мире и одна из самых больших в мировом граффити-искусстве.

Художники-граффитисты со всей России нанесли надпись размером 570 метров в длину и 52 метра в высоту. В общей сложности этим занимались 15 художников и технический персонал станции, которые обеспечивают безопасность работ на высоте, а также два подъемных крана. На надпись ушло более 1000 банок фасадной краски.

По словам гендиректора ПАО «РусГидро» Николая Шульгинова, надпись на плотине ГЭС — это не просто очень большие буквы. «В этих шести буквах заключено то, что всех нас объединяет, — сказал он. — От Чукотки до Калининградской области, от Таймыра до Дагестана мы все — граждане России».

«Очень приятно, что тут в Хакасии, на Саяно-Шушенской ГЭС над проектом „Энергия России“, посвященном Дню России, трудится очень большая команда людей», — заявила в свою очередь заместитель руководителя исполкома ОНФ Ирина Плещева.

Она также отметила, что погодные условия внесли свои корректировки в график работы художников, которым вместо одной буквы в сутки пришлось рисовать две. Причем приходилось это делать и в дождь, и в жару по 17−18 часов в день. Поэтому их работу можно по праву назвать трудовым подвигом современной молодежи.

Один из художников-граффитистов Дмитрий Левочкин признался, что такого еще никто не делал. «Здесь очень много различных инженерных моментов, которые были продуманы досконально», — рассказал он.

В торжественной церемонии открытия граффити приняли участие почетные жители поселка Черемушки, сотрудники ГЭС, активисты ОНФ и волонтеры акции #МыВместе.