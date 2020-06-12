найти ×
   
  • USD
    69.12
  • EUR
    78.52
СохранитьСохранено0
×

004730

Российские ледоколы признали в США самым мощным оружием в Арктике

Small f1a6d446e0
© Петр Ковалев/ТАСС

© Петр Ковалев/ТАСС

«Оружием для захвата Арктики» признал российские ледоколы эксперт американского журнала The National Interest Калеб Ларсон.

По его словам, Россия собирается «захватить» Арктический регион, для чего она использует не гиперзвуковое оружие или самолеты-невидимки, а ледоколы типа «Арктика».

Ларсон отметил многочисленные достоинства разработанной в 70-х «Арктики»: толстый наружный корпус, позволяющий крушить лед, и еще более толстый внутренний, между которыми в качестве балласта используется морская вода.

Эксперт также напомнил особенность ледоколов, которые не таранят лед, а взбираются на него и продавливают своим весом. Хотя «Арктика» и не обладает большой скоростью, она способна колоть лед толщиной в три метра.

Кроме того, судно может выпускать струю горячего пара, что истончает лед и позволяет работать более точечно. А три гребных винта приводятся в действие с помощью ядерной силовой установки.

«Этот ледокол обладает практически неограниченной дальностью хода, поскольку не нуждается в дозаправке», — пишет Ларсон, указывая также на то, что даже авария не станет большой проблемой для экипажа, так как ремонт можно провести в открытом море.

Как отмечает «360», в последнее время возобновилась дискуссия между Вашингтоном и Москвой насчет влияния в Арктике. В мае Госдеп США обвинили Россию в наращивании военного присутствия в этом регионе, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике. В свою очередь Россия заявила, что не собирается спокойно смотреть на то, как кто-то будет проверять ее готовность к защите национальных интересов в Арктике.

Примечательно, что накануне президент США Дональд Трамп поручил построить ледокольный флот к 2029 году для того, чтобы составить конкуренцию России, сообщает телеканал.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0
Новости SMI.FM

Комментарии (0)

Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт
-5034558читать позжечитаю позже
Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
97437267читать позжечитаю позже

главное


Культура
Литература
Ничто не ново под солнцем: лучшие книги классиков про эпидемии

Они напомнят о том, что и перед лицом катастрофы важно оставаться человеком.

11144052читать позжечитаю позже

Здоровье
Спорт
Тренировка от Арнольда Шварценеггера: как оставаться в форме на карантине26 марта

Чтобы вы не стали шариком, пока сидите дома.

36031123читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM