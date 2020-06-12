Российские ледоколы признали в США самым мощным оружием в Арктике

«Оружием для захвата Арктики» признал российские ледоколы эксперт американского журнала The National Interest Калеб Ларсон.

По его словам, Россия собирается «захватить» Арктический регион, для чего она использует не гиперзвуковое оружие или самолеты-невидимки, а ледоколы типа «Арктика».

Ларсон отметил многочисленные достоинства разработанной в 70-х «Арктики»: толстый наружный корпус, позволяющий крушить лед, и еще более толстый внутренний, между которыми в качестве балласта используется морская вода.

Эксперт также напомнил особенность ледоколов, которые не таранят лед, а взбираются на него и продавливают своим весом. Хотя «Арктика» и не обладает большой скоростью, она способна колоть лед толщиной в три метра.

Кроме того, судно может выпускать струю горячего пара, что истончает лед и позволяет работать более точечно. А три гребных винта приводятся в действие с помощью ядерной силовой установки.

«Этот ледокол обладает практически неограниченной дальностью хода, поскольку не нуждается в дозаправке», — пишет Ларсон, указывая также на то, что даже авария не станет большой проблемой для экипажа, так как ремонт можно провести в открытом море.

Как отмечает «360», в последнее время возобновилась дискуссия между Вашингтоном и Москвой насчет влияния в Арктике. В мае Госдеп США обвинили Россию в наращивании военного присутствия в этом регионе, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике. В свою очередь Россия заявила, что не собирается спокойно смотреть на то, как кто-то будет проверять ее готовность к защите национальных интересов в Арктике.

Примечательно, что накануне президент США Дональд Трамп поручил построить ледокольный флот к 2029 году для того, чтобы составить конкуренцию России, сообщает телеканал.