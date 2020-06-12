найти ×
   
  • USD
    69.12
  • EUR
    78.52
СохранитьСохранено0
×

005605

Адвокат экс-полицейского предоставил видео задержания Голунова

Small f1a6d446e0
кадр из видео

кадр из видео

Видео с камер наблюдения, запечатлевшее задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова 6 июня 2019 года, оказалось в распоряжении РЕН ТВ.

Запись предоставлена адвокатом Алексеем Коврижкиным, представляющем в суде интересы бывшего начальника отделения УВД по ЗАО Игоря Ляховца, который является подозреваемым по «делу Голунова».

Следствие считает, что полицейские подбросили наркотики журналисту по указанию Ляховца.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как за Голуновым, идущим по улице, бегут двое мужчин и останавливают его. Они дважды показывают журналисту свои удостоверения, а затем ведут его к подъехавшему автомобилю. После долгой беседы все трое садятся в машину, но при этом, перед тем как сесть за руль, водитель разговаривает по телефону и передает его одному из правоохранителей.

Видеозапись свидетельствует о том, что физическая сила в отношении журналиста не применялась, а наручники на него надели, только после того как он отказался сесть в машину. Как отмечает газета «Известия», это противоречит версии самого Голунова, утверждавшего, что при задержании в его отношении была применена сила.

Как писал ранее «Ридус», адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что оперативная видеозапись задержания полицейскими его подзащитного уничтожена.

При этом обвиняемый по делу Голунова экс-полицейский Максим Уметбаев извинился перед журналистом в Мосгорсуде за то, что ударил его.

Напомним, Ивана Голунова задержали и обвинили в покушении на сбыт наркотиков 6 июня 2019 года. Однако уже 11 июня силовикам пришлось прекратить уголовное преследование из-за масштабной общественной кампании в поддержку журналиста. К тому же выяснилось, что фотографии, которые пресс-служба ГУВД Москвы представила как «нарколабораторию в доме Голунова», не имеют отношения к делу.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0
Новости SMI.FM

Комментарии (0)

Экология
Пандемия может радикально изменить Галапагосские острова
2016145читать позжечитаю позже
Экология
Коронавирус вернул стада дюгоней к берегам Таиланда
16027490читать позжечитаю позже

главное


Культура
Литература
Ничто не ново под солнцем: лучшие книги классиков про эпидемии

Они напомнят о том, что и перед лицом катастрофы важно оставаться человеком.

11144052читать позжечитаю позже

Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии28 апреля

Коронавирус может часами задерживаться в воздухе в людных местах с плохой вентиляцией.

-101461читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM