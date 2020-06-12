Адвокат экс-полицейского предоставил видео задержания Голунова

Видео с камер наблюдения, запечатлевшее задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова 6 июня 2019 года, оказалось в распоряжении РЕН ТВ.

Запись предоставлена адвокатом Алексеем Коврижкиным, представляющем в суде интересы бывшего начальника отделения УВД по ЗАО Игоря Ляховца, который является подозреваемым по «делу Голунова».

Следствие считает, что полицейские подбросили наркотики журналисту по указанию Ляховца.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как за Голуновым, идущим по улице, бегут двое мужчин и останавливают его. Они дважды показывают журналисту свои удостоверения, а затем ведут его к подъехавшему автомобилю. После долгой беседы все трое садятся в машину, но при этом, перед тем как сесть за руль, водитель разговаривает по телефону и передает его одному из правоохранителей.

Видеозапись свидетельствует о том, что физическая сила в отношении журналиста не применялась, а наручники на него надели, только после того как он отказался сесть в машину. Как отмечает газета «Известия», это противоречит версии самого Голунова, утверждавшего, что при задержании в его отношении была применена сила.

Как писал ранее «Ридус», адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что оперативная видеозапись задержания полицейскими его подзащитного уничтожена.



При этом обвиняемый по делу Голунова экс-полицейский Максим Уметбаев извинился перед журналистом в Мосгорсуде за то, что ударил его.

Напомним, Ивана Голунова задержали и обвинили в покушении на сбыт наркотиков 6 июня 2019 года. Однако уже 11 июня силовикам пришлось прекратить уголовное преследование из-за масштабной общественной кампании в поддержку журналиста. К тому же выяснилось, что фотографии, которые пресс-служба ГУВД Москвы представила как «нарколабораторию в доме Голунова», не имеют отношения к делу.

