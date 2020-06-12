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003795

Врач прокомментировал заявление ученых о необычном симптоме COVID-19

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© imago images/epd/ТАСС

© imago images/epd/ТАСС

Ученые из Университета Ливерпуля заявили о том, что коронавирус может иметь необычные признаки острого панкреатита — заболевания поджелудочной железы.

Это заявление прокомментировал РЕН ТВ врач-физиотерапевт, президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин.

По словам собеседника телеканала, данный симптом не является большой неожиданностью, так как его способна вызвать любая вирусная инфекция. «Не факт, что это специфическое поражение коронавирусное», — пояснил он.

Ранее стало известно, что группа ученых обнаружила панкреатит у ряда пациентов с COVID-19, большинство из которых составляли молодые мужчины с избыточным весом. Помимо воспаления поджелудочной железы у них также наблюдалось высокое содержание сахара и холестерина в крови.

Как сообщал «Ридус», ученые из компании 23andMe провели исследование, в ходе которого выяснили, что люди с нулевой группой крови реже заражаются коронавирусной инфекцией. Риск подцепить COVID-19 у счастливчиков в среднем на 9−18% меньше.

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