На знаменитом пляже Копакабана из-за COVID-19 появились 100 могил

Бразильские активисты перед рассветом вырыли 100 символических могил в песке знаменитого пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро. Таким необычным способом они выразили свое недовольство действиями правительства во время пандемии, которая уже унесла почти 40 тысяч жизней в стране.

Бразилия сейчас занимает второе место в мире по количеству выявленных случаев заболевания и третье — по числу смертей. Негативное отношение к карантинным мерам и недооценка коронавируса президентом страны Жаиром Больсонаро серьезно раскололи нацию.



«Президент не осознал, что это один из самых драматических кризисов в истории Бразилии. Семьи оплакивают тысячи погибших, в стране — безработица и голод», — цитирует Reuters слова одного из организаторов инсталляции.

По словам участников группы «Рио-де-Пас», которые провели пугающую акцию, сторонники президента высмеяли их действия и начали вытаскивать кресты из песка.

Бразилия недавно стала новым эпицентром пандемии коронавируса. В стране уже отмечено 39 680 летальных исходов среди 772 416 зараженных. Хуже дело обстоит только в Соединенных Штатах.



Однако несмотря на тревожный уровень заболеваемости, некоторые города, включая Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, начали смягчать меры, направленные на сдерживание распространения вируса.

«Хорошая акция. Люди должны верить в опасность болезни, должны понимать, что это правда. Что это не ложь. Я слышала, как люди такое говорят», заявила «Би-би-си» одна из местных жительниц — Диана Анджело, чей сын в это время копал «могилы».