В Подмосковье с 12 июня откроют летние веранды кафе
- 11 июня 2020, 21:52
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Летние веранды кафе и ресторанов начнут работать в Московской области с 12 июня. Также с 15 июня откроются музеи, а поликлиники вернутся в нормальный режим, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе. Уже можно отдыхать на улице, и, соответственно, этот сервис будет открыт», — заявил Воробьев в эфире «Вестей» на телеканале «Россия-1».
По его словам, «глобально открыть торговые центры» пока нельзя. Но в начале следующей неделе произойдет еще несколько ослаблений карантинного режима.
«С понедельника мы открываем и музеи. И переходим на нормальный режим работы поликлиник», — добавил Воробьев.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей города посидеть дома в День России и не ходить на парад в честь Победы. Не стоит приезжать в столицу без надобности и гостям из других регионов.
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