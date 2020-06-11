В Подмосковье с 12 июня откроют летние веранды кафе

Летние веранды кафе и ресторанов начнут работать в Московской области с 12 июня. Также с 15 июня откроются музеи, а поликлиники вернутся в нормальный режим, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе. Уже можно отдыхать на улице, и, соответственно, этот сервис будет открыт», — заявил Воробьев в эфире «Вестей» на телеканале «Россия-1».

По его словам, «глобально открыть торговые центры» пока нельзя. Но в начале следующей неделе произойдет еще несколько ослаблений карантинного режима.

«С понедельника мы открываем и музеи. И переходим на нормальный режим работы поликлиник», — добавил Воробьев.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей города посидеть дома в День России и не ходить на парад в честь Победы. Не стоит приезжать в столицу без надобности и гостям из других регионов.