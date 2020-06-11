РГО в трехминутном видео показало плавание в Антарктиду
- 11 июня 2020, 20:43
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Океанографическое исследовательское судно Гидрографической службы Военно-морского флота России «Адмирал Владимирский» 8 июня успешно завершило плавание к берегам Антарктиды. Российские моряки прошли более 45 тысяч морских миль, 36 раз пересекли Южный полярный круг, бороздили просторы Балтики, Северного моря, Атлантики и Индийского океана, обогнули Африку, посетили множество гаваней на разных континентах. Корабль заходил в Лиссабон и Рио-де-Жанейро, Монтевидео и порт Виктория. Русское географическое общество в трехминутном ролике показало, как выглядит путешествие к Южному континенту с капитанского мостика.
«Адмирал Владимирский» отправился в путь 3 декабря 2019 года. Плавание было посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна — начальника первой русской кругосветной экспедиции. В нем приняли участие специалисты Росгидромета, Росгеологии и Русского географического общества, в том числе — сотрудники Московского государственного университета, Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Российской академии наук и акционерного общества «Южморгеология». Все они прошли строгий конкурсный отбор.
К берегам Антарктиды «Адмирал Владимирский» подошел 27 января 2020 года. Судно бросило якорь в заливе Максвелла у российской антарктической станции «Беллинсгаузен» на острове Кинг-Джордж. Примерно два месяца участники экспедиции проводили исследования у побережья шестого континента, уточняя его координаты и изучая рельеф дна. Была создана трехмерная модель подводных окрестностей островов Земля Александра I и Ардли в море Беллинсгаузена.
По всему маршруту следования участники экспедиции вели непрерывное наблюдение за развитием опасных погодных явлений. Собранная информация поможет пополнить базы климатических данных, необходимых научно-исследовательским организациям всего мира. «Адмирал Владимирский» вернулся в Кронштадт 8 июня 2020 года.
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