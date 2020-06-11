РГО в трехминутном видео показало плавание в Антарктиду

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей не выходить из дома в предстоящие праздники — в День России и на парад Победы, поскольку массовые мероприятия в городе из-за ситуации с коронавирусом все еще запрещены.

«Никакой массовки не должно быть», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24», посоветовав смотреть Парад по телевизору. Также мэр призвал жителей других регионов пока не ездить в Москву.

«Карантина для приезжих из российских регионов никогда не было, я надеюсь, что не будет. Если есть необходимость — приезжайте, а вообще, в это время было бы хорошо ограничить поездки», — добавил он.



Кроме того, до 23 июня в Москве нельзя пользоваться детскими площадками, напомнил Собянин. «Они реально закрыты и запрещены к пользованию. Мы же не сказали, что мы все открыли, мы рассказали, как все поэтапно будет раскрываться: с 16-го, 23-го», — подчеркнул мэр.

Напомним, накануне Сергей Собянин пообещал, что все введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничительные меры в Москве будут отменены примерно через два месяца. При этом мэр подчеркнул, что полностью победить коронавирусную инфекцию пока не представляется возможным, а выход из режима самоизоляции в городе «выстрадан жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, самоотверженной работой медиков, ответственным поведением москвичей». Также он раскрыл данные о летальности от COVID-19 в столице за май.

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим в ближайшее время продолжит действовать по всей России независимо от того, на каком этапе снятия ограничений находится тот или иной регион. Попова порекомендовала россиянам носить перчатки, чаще мыть руки, поддерживать чистоту вокруг себя, соблюдать социальную дистанцию и другие правила посещений любых общественных мест, а также обращаться к врачам при первых признаках недомогания.