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РГО в трехминутном видео показало плавание в Антарктиду

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© Facebook/РГО

© Facebook/РГО

Океанографическое исследовательское судно Гидрографической службы Военно-морского флота России «Адмирал Владимирский» 8 июня успешно завершило плавание к берегам Антарктиды. Российские моряки прошли более 45 тысяч морских миль, 36 раз пересекли Южный полярный круг, бороздили просторы Балтики, Северного моря, Атлантики и Индийского океана, обогнули Африку, посетили множество гаваней на разных континентах. Корабль заходил в Лиссабон и Рио-де-Жанейро, Монтевидео и порт Виктория. Русское географическое общество в трехминутном ролике показало, как выглядит путешествие к Южному континенту с капитанского мостика.

«Адмирал Владимирский» отправился в путь 3 декабря 2019 года. Плавание было посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна — начальника первой русской кругосветной экспедиции. В нем приняли участие специалисты Росгидромета, Росгеологии и Русского географического общества, в том числе — сотрудники Московского государственного университета, Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Российской академии наук и акционерного общества «Южморгеология». Все они прошли строгий конкурсный отбор.

К берегам Антарктиды «Адмирал Владимирский» подошел 27 января 2020 года. Судно бросило якорь в заливе Максвелла у российской антарктической станции «Беллинсгаузен» на острове Кинг-Джордж. Примерно два месяца участники экспедиции проводили исследования у побережья шестого континента, уточняя его координаты и изучая рельеф дна. Была создана трехмерная модель подводных окрестностей островов Земля Александра I и Ардли в море Беллинсгаузена.

По всему маршруту следования участники экспедиции вели непрерывное наблюдение за развитием опасных погодных явлений. Собранная информация поможет пополнить базы климатических данных, необходимых научно-исследовательским организациям всего мира. «Адмирал Владимирский» вернулся в Кронштадт 8 июня 2020 года.

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Собянин попросил москвичей сидеть дома в День России и на парад Победы

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей не выходить из дома в предстоящие праздники — в День России и на парад Победы, поскольку массовые мероприятия в городе из-за ситуации с коронавирусом все еще запрещены.

«Никакой массовки не должно быть», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24», посоветовав смотреть Парад по телевизору. Также мэр призвал жителей других регионов пока не ездить в Москву.

«Карантина для приезжих из российских регионов никогда не было, я надеюсь, что не будет. Если есть необходимость — приезжайте, а вообще, в это время было бы хорошо ограничить поездки», — добавил он.

Кроме того, до 23 июня в Москве нельзя пользоваться детскими площадками, напомнил Собянин. «Они реально закрыты и запрещены к пользованию. Мы же не сказали, что мы все открыли, мы рассказали, как все поэтапно будет раскрываться: с 16-го, 23-го», — подчеркнул мэр.

Напомним, накануне Сергей Собянин пообещал, что все введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничительные меры в Москве будут отменены примерно через два месяца. При этом мэр подчеркнул, что полностью победить коронавирусную инфекцию пока не представляется возможным, а выход из режима самоизоляции в городе «выстрадан жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, самоотверженной работой медиков, ответственным поведением москвичей». Также он раскрыл данные о летальности от COVID-19 в столице за май.

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим в ближайшее время продолжит действовать по всей России независимо от того, на каком этапе снятия ограничений находится тот или иной регион. Попова порекомендовала россиянам носить перчатки, чаще мыть руки, поддерживать чистоту вокруг себя, соблюдать социальную дистанцию и другие правила посещений любых общественных мест, а также обращаться к врачам при первых признаках недомогания.

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