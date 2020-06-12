Москвичам раздадут 10 миллиардов рублей на походы по магазинам

Столичные власти хотят повысить потребительский спрос, чтобы поддержать предприятия в трудной ситуации.

В Москве стартует масштабная программа «Миллион призов», направленная на поддержку населения и бизнеса. В рамках этой программы жители столицы получат от правительства города подарочные сертификаты на оплату товаров, услуг или счетов в ресторанах.

По словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, столичная мэрия готова потратить на реализацию акции до 10 миллиардов рублей.

«Такие программы проходят практически по всему миру, когда правительство предоставляет различные сертификаты и купоны, чтобы помочь бизнесу в выходе после небольшой рецессии. В этой связи было предложено, что бизнес готов предоставить скидки и бонусные акции более чем в 3 тысяч магазинов, а жители через портал „Активный гражданин“ получат больше 2 миллионов подарочных сертификатов, которыми можно будет оплатить товары и услуги. Программа стартует 25 июня», — сказал Немерюк.

Он отметил, что сертификаты смогут получить москвичи, которые примут участие в грядущем голосовании по конституционным поправкам.

Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок и проголосует, получит некие баллы, которые будут разыграны. Условно говоря, после этого розыгрыша человеку будут начислены баллы. Потратить эти сертификаты можно будет до конца года — до 31 декабря, — пояснил Алексей Немерюк.

По мнению директора Центра политического анализа и социальных исследований Павла Данилина, программа «Миллион призов» решает сразу две задачи: с одной стороны, это одна из форм поддержки населения и бизнеса, с другой — стимулирование гражданской активности.

Прежде всего, это стимулирование московского бизнеса на фоне ухудшения общей экономической конъюнктуры в связи с тем, что предприниматели достаточно долгое время сидели без работы. Это косвенная форма поддержки бизнеса. А то, что подарочные сертификаты получат только избиратели — это попытка совместить приятное с полезным. Приятное в этом случае — это покупки со скидками, а полезное — рост гражданской активности, — сказал эксперт.

При этом эксперт отмечает, что ничего общего с подкупом избирателей это не имеет: «Никаким подкупом это быть не может. Речь не идет о том, чтобы люди проголосовали так, как кому-то нужно. Московские власти хотят, чтобы люди просто пришли на избирательные участки и проголосовали», — резюмировал Данилин.

«Программа „Миллион призов“ просто необходима. Ведь она направлена на то, чтобы простимулировать потребительский спрос, который за время пандемии, безусловно, просел. Если этого не сделать, то многие московские предприятия попросту могут закрыться. И в таком случае мы получим рост безработицы», — добавил политолог Владимир Киреев.

Акция реализуется на платформе популярного городского проекта «Активный гражданин». В рамках данной программы предусмотрено два миллиона призов в виде сертификатов номиналом от 1 000 до 4000 призовых баллов. Один балл будет приравнен к одному рублю. Баллы можно будет обменять на различные поощрения, среди которых сертификаты, бонусы и скидки в крупные торговые сети, рестораны и кафе — всего более трех тысяч точек торговли и общественного питания. Также будет возможность использовать баллы для приобретения билетов на культурные мероприятия, для пополнения карты «Тройка» или оплаты парковки.

Участие в акции доступно как для проголосовавших на избирательных участках или на дому, так и для участников электронного голосования. С 25 июня по 1 июля каждый избиратель получит специальный код участника. Далее компьютер методом случайного отбора определит победителей. Счастливчики получат СМС с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Этот код они должны будут активировать на странице мероприятия. А после им станут доступны призовые баллы, которые можно обменять на поощрения на этом же сайте.

Напомним, на сегодняшний день в проекте «Активный гражданин» зарегистрированы более 3,2 млн пользователей. За шесть лет работы проекта они приняли участие почти в пяти тысячах голосований, высказали около 142 млн мнений, которое помогло реализовать свыше 3,4 тысяч решений. Голосования в «Активном гражданине» помогает столице принимать законы — например, о запрете продажи алкоэнергетиков, а также постановления правительства Москвы, как было, например с вопросом о повышении экологического класса столичных автобусов.