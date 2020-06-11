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Новые снимки Марса рассказали о строении спутников

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Исследователи из NASA опубликовали новые снимки спутников Марса — Фобоса и Деймоса. Фотографии были получены космическим аппаратом Odyssey Orbiter.

В ходе исследования ученые хотели выяснить, как распределялось тепло на спутнике Фобосе. Известно, что его поверхность однородна и состоит из очень мелкозернистых материалов.

Нам удалось выяснить, что распределение тепла по поверхности спутника меняется в разных условиях, что может дать исследователям новое представление о том, из каких пород состоит Фобос. Будущие наблюдения позволят получить полную картину температурных максимумов на поверхности, — пишут исследователи.

Ученые предполагают, что Марс, возможно, также когда-то был планетой с кольцами. Кольцевые системы, как правило, состоят из пыли и льда, которые вращаются вокруг планеты в экваториальной плоскости.

Как показывают предыдущие исследования, один из спутников Марса, Деймос, имеет слегка измененную орбиту: предположительно, были какие-то силы, влияющие на этот наклон.

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