Географы МГУ разгадали загадку древней крепости

Руины древней глинобитной крепости Пор-Бажын более тысячи лет высятся на острове озера Тере-Холь в одном из самых труднодоступных районов Республики Тыва. Ученые долго спорили о возрасте и назначении загадочного сооружения. Новые исследования палеогеографов Московского государственного университета и Института географии РАН в составе международной экспедиции дали ответы на сложные вопросы.

С помощью новой модификации радиоуглеродного анализа удалось установить точную дату основания крепости — строить ее начали летом 777 года. Собственно, это — даже не крепость, как считалось ранее, а манихейский монастырь.

Первым к тайнам Пор-Бажына в 1891 году пытался подступиться русский географ и этнограф Дмитрий Клеменц. Первые раскопки на острове в 1950−60-х провел археолог Севьян Вайнштейн. Ему удалось доказать, что крепость построили в период третьего уйгурского каганата в VIII веке. Но точная датировка была возможна лишь по косвенным признакам. Тогда предположили, что это был 750 год, и в дальнейшем все авторы ссылались именно на эту дату.

После широкомасштабных раскопок в 2007—2008 годах выяснилось, что Пор-Бажын после постройки практически не использовали. Из-за этого культурный слой здесь оказался крайне бедным. Уточнить дату и цель постройки археологическими методами не удалось.

Выручили ученых естественно-научные методы. Радиоуглеродный анализ указал на лето 777 года. Об этом говорили спилы трех лиственничных стволов в основании глинобитных стен.

«Стволы лиственницы, видимо, использовали для разметки территории под строительство. Крепость находится в зоне вечной мерзлоты, поэтому стволы прекрасно сохранились. Радиоуглеродный анализ спилов стволов помог определить возраст омертвевшего органического вещества. Точность единичных дат обычно 50−100 лет, что для средневековой археологии слишком грубо. Но если продатировать последовательные группы древесных колец, то путем статистической обработки можно получить время гибели дерева с точностью до десятилетия», — цитирует пресс-служба географического факультета МГУ слова профессора Андрея Панина.

Уже в 2009 году результаты полевых исследований показали, что Пор-Бажын построили позже первых датировок на 20−30 лет. В это время местными землями правил другой вождь. И по его инициативе государство сменило религию, приняв манихейство. Этот факт в корне поменял представления об историческом контексте строительства.

«В 779 году случился антиманихейский переворот, в ходе которого правитель был убит. По комплексу данных было высказано предположение, что назначение комплекса было не оборонительным, как считалось ранее, а культовым: это был манихейский монастырь. Если монастырь был построен накануне переворота, то прежние правители им просто не успели воспользоваться, а новым он был уже не нужен — так объясняется главная загадка Пор-Бажына, отсутствие следов его использования», — пояснил Андрей Панин.

Однако доказать верность гипотезы долгое время не удавалось. Для этого нужно было датировать строительство сооружения с точностью до одного года. Восемь лет назад японские ученые опубликовали в журнале Nature результаты датировки годичных колец 1800-летнего кедра. Они обнаружили всплеск содержания радиоуглерода в атмосфере в 775 году. Он был связан с аномальной вспышкой на Солнце. Явление получило название «событие Мияке» — в честь имени первого автора статьи.

Возникла идея применить «событие Мияке» в изучении Пор-Бажына. Однако Россия не располагала лабораторией для радиоуглеродного датирование методом ускорительной масс-спектрометрии, а обратиться к зарубежным коллегам не позволяло финансирование.

Лишь в 2018 году российские ученые поведали коллегам из Гронингенского университета в Нидерландах о своей идее. Голландия располагает одной из лучших в мире лабораторий радиоуглеродного анализа. К тому же в 2018 году стартовал крупный европейский проект по использованию астрофизических событий в целях геохронологии.

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Из России в Гронинген отправились три спила лиственницы, найденной в стенах Пор-Бажына. Для изучения выбрали один из них с достоверно сохранившейся корой. В нем, в третьем кольце от коры, нашли «событие Мияке».

«А изучение самого молодого кольца на клеточном уровне позволило дендрохронологам из Гронингена определить, что дерево было срублено летом. Так был установлен не только год, но и сезон начала строительства — лето 777-го. Длилось строительство, по данным археологов, два летних сезона. Ну, а в 779 году случился тот самый переворот — наша гипотеза подтвердилась. Наше исследование — наверное, первый в мире пример использования радиоуглеродной диагностики астрофизических событий средневековья для точного датирования археологических памятников», — признался Панин.

В последние годы американские, китайские и японские ученые выявили еще, как минимум, два «события Мияке». Они относятся к 994 году нашей эры и 660 году до нашей эры. Теперь новый метод будет все шире применяться в археологии и в других науках, которые изучают историю общества и природной среды.

Подробно о материалах исследования можно прочитать в журнале PNAS. Об истории Пор-Бажына интересно рассказывается в издании «Живописная Россия».