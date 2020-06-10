ВОЗ подтвердила, что процент бессимптомных больных очень высокий

Утверждение о том, что передача COVID-19 без симптомов является очень редким явлением, было на днях опровергнуто Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Об этом заявила на брифинге для СМИ официальный представитель ВОЗ Мария Ван Керховен. Доктор медицинских наук сказала, что заявление было основано всего на двух или трех исследованиях и что первичное высказывание ВОЗ было преждевременным.

Из-за этого ВОЗ подверглась критике за то, что она вносит путаницу в столь важный вопрос общественного здравоохранения. Последние доказательства говорят о том, что люди без симптомов могут легко распространять вирус, который вызывает COVID-19.

Передача предварительных данных о ключевых аспектах коронавируса без особого контекста может оказать огромное негативное воздействие на реакцию общественности на пандемию, — говорят ученые из Гарвардского университета общественного здравоохранения.

Новые исследования показывают, что люди, у которых есть коронавирус, наиболее заразны примерно за два дня до появления первых симптомов. Однако почти 44% новых заболеваний являются результатом передачи от людей без симптомов.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 493 657 случаев заболевания. Из них 199 785 — в Москве.