У черных дыр нашли постоянное «сердцебиение»

Международная команда ученых, опубликовавшая исследование в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет, что первое подтвержденное сердцебиение черной дыры продолжается до сих пор.

Впервые оно было открыто более десяти лет назад, и новые исследования показывают, что «сердце» черной дыры бьется до сих пор. Это самое долгое сердцебиение, когда-либо зафиксированное у сверхмассивной черной дыры.

Рентгеновские спутниковые наблюдения засекли повторный удар после того, как его сигнал был заслонен Солнцем в течение нескольких лет.

Такое длительное сердцебиение говорит о размере и структуре черной дыры, а также о пространстве вокруг нее, из которого ничто, включая свет, не может убежать.

Сердцебиение черной дыры было впервые обнаружено в 2007 году в центре галактики RE J1034+396, которая находится примерно в 600 миллионах световых лет от Земли.

Сигнал от этого галактического гиганта повторялся каждый час, и это поведение было видно на нескольких снимках, сделанных до того, как спутниковые наблюдения были заслонены Солнцем в 2011 году. В 2018 году рентгеновский спутник Европейского космического агентства XMM-Newton смог наконец повторно наблюдать черную дыру, и, к удивлению ученых, то же самое повторяющееся сердцебиение все еще можно было увидеть.

Материя, падающая на сверхмассивную черную дыру, питаясь от аккреционного диска окружающего ее материала, высвобождает огромное количество энергии из сравнительно крошечной области пространства, но это редко рассматривается как специфическая повторяющаяся картина, подобная биению сердца.

Время между ударами может рассказать нам о размере и структуре вещества, близкого к горизонту событий черной дыры.

Основная идея, как формируется это сердцебиение, заключается в том, что внутренние части аккреционного диска расширяются и сжимаются. Единственная известная нам другая система, которая, по-видимому, делает то же самое, — это черная дыра с массой звезды в 100 000 раз меньше в Млечном Пути, — пишут астрономы.

Это говорит о том, что такие сигналы, возникающие из сверхмассивной черной дыры, могут быть очень сильными и постоянными. Это также дает ученым наилучшую возможность для дальнейшего изучения природы и происхождения этого сигнала сердцебиения.

Следующий шаг в данном исследовании — провести всесторонний анализ этого сигнала и сравнить его с поведением черных дыр в Млечном Пути.