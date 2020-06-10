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Китайцы убрали панголинов из народной медицины

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

Китайские власти заявили, что в традиционной медицине панголин больше использоваться не будет. Теперь он навсегда удален из официального списка традиционных китайских лекарств.

Панголины — это редкие ящеры, которые относятся к ряду плацентарных млекопитающих. Всего в мире существует восемь видов панголинов. Половина из них обитает в Южной и Экваториальной Африке, а остальные — в Юго-Восточной Азии

К такому решению власти пришли через несколько дней после того, как над панголинами усилили защиту: этот вид находится под угрозой вымирания.

Об этом говорили еще в начале года, но на днях решение стало официальным. Панголины были исключены из официальной китайской фармакопеи наряду с веществами, включая лекарства, в основу которых входят фекалии летучих мышей.

Некоторые ученые считают, что панголин, возможно, тоже был переносчиком нового коронавируса, который появился на рынке в китайском городе Ухань в прошлом году.

Части тела панголина имеют высокую цену на черном рынке, поскольку они обычно используются в традиционной китайской медицине, хотя ученые говорят, что они не имеют никакой терапевтической ценности.

Управление лесного хозяйства Китая на днях предоставило панголинам самый высокий уровень защиты в стране из-за его угрожаемого статуса.

Китай в последние месяцы запретил продажу диких животных для употребления в пищу, ссылаясь на риск распространения болезней на человека, но торговля остается законной для других целей, включая научные исследования и традиционную медицину.

Всемирный фонд охраны природы в субботу заявил, что он решительно приветствовал движение Китая по модернизации защиты для панголина, назвав его важным этапом в незаконной торговле дикими животными.

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В ЦИК призвали не размещать агиток на сайте для голосования по Конституции

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова попросила избирательные комиссии Москвы и Нижегородской области, где голосование по Конституции пройдет в электронном формате, внимательно следить за тем, чтобы на сайте 2020og.ru, который был создан исключительно для волеизъявления граждан, не было лишней информации.

«Не пытайтесь дублировать в своем масштабе наш специальный агрегатор конституция2020. рф, на котором вся информация собирается. У сайта 2020og.ru совершенно другая функция, очень узкая. Были замечания специалистов и экспертов, мы убрали лишнее. Это фактически как ящик для голосования. Это электронная урна, у сайта чисто техническая функция», — приводит слова Памфиловой «Интерфакс».

Ранее на сайте для голосования были опубликованы мнения артистов, агитирующих граждан голосовать за поправки. Данная информация была признана неприемлемой и удалена с ресурса. 

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