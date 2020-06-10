Китайцы убрали панголинов из народной медицины

Китайские власти заявили, что в традиционной медицине панголин больше использоваться не будет. Теперь он навсегда удален из официального списка традиционных китайских лекарств.

Панголины — это редкие ящеры, которые относятся к ряду плацентарных млекопитающих. Всего в мире существует восемь видов панголинов. Половина из них обитает в Южной и Экваториальной Африке, а остальные — в Юго-Восточной Азии



К такому решению власти пришли через несколько дней после того, как над панголинами усилили защиту: этот вид находится под угрозой вымирания.

Об этом говорили еще в начале года, но на днях решение стало официальным. Панголины были исключены из официальной китайской фармакопеи наряду с веществами, включая лекарства, в основу которых входят фекалии летучих мышей.

Некоторые ученые считают, что панголин, возможно, тоже был переносчиком нового коронавируса, который появился на рынке в китайском городе Ухань в прошлом году.

Части тела панголина имеют высокую цену на черном рынке, поскольку они обычно используются в традиционной китайской медицине, хотя ученые говорят, что они не имеют никакой терапевтической ценности.

Управление лесного хозяйства Китая на днях предоставило панголинам самый высокий уровень защиты в стране из-за его угрожаемого статуса.

Китай в последние месяцы запретил продажу диких животных для употребления в пищу, ссылаясь на риск распространения болезней на человека, но торговля остается законной для других целей, включая научные исследования и традиционную медицину.

Всемирный фонд охраны природы в субботу заявил, что он решительно приветствовал движение Китая по модернизации защиты для панголина, назвав его важным этапом в незаконной торговле дикими животными.