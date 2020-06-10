В МГУ допустили попадание нефтепродуктов из Норильска в Карское море

В результате первого же половодья тяжелые фракции нефтепродуктов, осевшие на дно после аварии в Норильске, поднимутся в верхние слои воды. В конечном итоге они так или иначе окажутся в Карском море, считает старший научный сотрудник Географического факультета МГУ Татьяна Пузанова.

По ее словам, ничего сделать с таким донным осадком невозможно. Уже в море, где нефтепродукты попадут в большой объем воды, «будет какое- то очищение». Однако малые реки от подобных загрязнений страдают неизбежно.

«Каждое половодье это донное загрязнение будет мигрировать и продвигаться к морю. Будет замор рыб, всего бентоса, который там существует. Нефтяная пленка не дает кислороду проникнуть в воду. Ничего сделать с этим почти невозможно», — цитирует РИА Новости слова Пузановой.

29 мая в результате аварии на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильскому никелю», в местную систему ручьев и рек попала 21 тысяча тонн дизельного топлива. Представители компании винят во всем глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты.

Сейчас в Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Судя по данным экологов, пятно загрязнения не удалось остановить на реке Амбарной. Оно проникло в озеро Пясино и может распространиться до залива Карского моря.