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Адвокат рассказал о сроках экстрадиции Казначеева в США

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© vk.com

© vk.com

До шести месяцев и более может продлиться процесс экстрадиции в США диджея и музыканта Дениса Казначеева, ранее задержанного в Берлине. Об этом заявил адвокат россиянина Йонатан Бурмайстер.

Немецкая полиция задержала Казначеева 29 мая. Власти Соединенных Штатов подозревают его в мошенничестве в «темной сети» и отмывании денег. При этом коллеги и знакомые российского музыканта уверены, что дело обстоит иначе. Речь идет о похищении личных данных Дениса злоумышленниками. Сам он к происшедшему не имеет никакого отношения. Начата компания в поддержку невиновного гражданина России.

Адвокат Казначеева старается воспрепятствовать экстрадиции, или отсрочить ее. Сроки процесса пока определить трудно.

«Это может продлиться шесть месяцев, процесс уже начался, может даже и больше», — цитирует РИА Новости слова Бурмайстера.

Защита надеется на прояснение обстоятельств дела.

«Господин Казначеев пытается помочь в разъяснении, и он невиновен. Мы стараемся, конечно, добиться того, чтобы он не находился в тюрьме, пока идет процесс, а вышел на свободу», — подчеркнул адвокат.

Детали дела Бурмайстер раскрывать не стал. Он еще не ознакомился с материалами, имеющимися у немецких властей. По его словам, Казначеев не жалуется на свое состояние, однако «тюрьма место непринятое».

«Специфических проблем нет. Он не свободен, не знает немецкий. Это сложно, когда ты не знаешь немецкий и находишься в тюрьме, а в тюрьме и без этого так себе», — пояснил адвокат.

Бурмайстер подчеркнул, что Казначеев и он сам отлично владеют английским языком, поэтому переводчик в суде россиянину не понадобится.

Участник дуэта Easy Changes Денис Казначеев в Берлине работает с 2014 года. Его близкий друг рассказал «Ридусу» о том, что музыкант вообще «слабо разбирается в информационных технологиях» и интересуется лишь музыкой.

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Видео: полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре в Воронеже

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© СК РФ

© СК РФ

Сотрудник полиции на личном автомобиле «Тойота» днем 9 июня выехал на тротуар в Воронеже. Скорость автомобиля была настолько большой, что он разметал пешеходов у магазина «Пятерочка». На месте погиб мужчина, две женщины попали в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Сеть попала видеозапись с места событий.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом с участием сотрудника полиции», — сказано в сообщении пресс-службы регионального управления СК РФ.

По предварительным данным, 24-летний полицейский не справился с управлением и автомобиль выехал на тротуар на пересечении Ленинского проспекта с улицей Зои Космодемьянской. Полицейский был трезв, но для более точного исследования у него взяли образцы крови.

«Ход расследования находится на контроле руководителя регионального следственного управления», — отметили в СК РФ.

Накануне в Москве суд отправил под домашний арест актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП в пьяном виде.

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