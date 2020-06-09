Адвокат рассказал о сроках экстрадиции Казначеева в США

До шести месяцев и более может продлиться процесс экстрадиции в США диджея и музыканта Дениса Казначеева, ранее задержанного в Берлине. Об этом заявил адвокат россиянина Йонатан Бурмайстер.

Немецкая полиция задержала Казначеева 29 мая. Власти Соединенных Штатов подозревают его в мошенничестве в «темной сети» и отмывании денег. При этом коллеги и знакомые российского музыканта уверены, что дело обстоит иначе. Речь идет о похищении личных данных Дениса злоумышленниками. Сам он к происшедшему не имеет никакого отношения. Начата компания в поддержку невиновного гражданина России.

Адвокат Казначеева старается воспрепятствовать экстрадиции, или отсрочить ее. Сроки процесса пока определить трудно.

«Это может продлиться шесть месяцев, процесс уже начался, может даже и больше», — цитирует РИА Новости слова Бурмайстера.

Защита надеется на прояснение обстоятельств дела.

«Господин Казначеев пытается помочь в разъяснении, и он невиновен. Мы стараемся, конечно, добиться того, чтобы он не находился в тюрьме, пока идет процесс, а вышел на свободу», — подчеркнул адвокат.

Детали дела Бурмайстер раскрывать не стал. Он еще не ознакомился с материалами, имеющимися у немецких властей. По его словам, Казначеев не жалуется на свое состояние, однако «тюрьма место непринятое».

«Специфических проблем нет. Он не свободен, не знает немецкий. Это сложно, когда ты не знаешь немецкий и находишься в тюрьме, а в тюрьме и без этого так себе», — пояснил адвокат.

Бурмайстер подчеркнул, что Казначеев и он сам отлично владеют английским языком, поэтому переводчик в суде россиянину не понадобится.

Участник дуэта Easy Changes Денис Казначеев в Берлине работает с 2014 года. Его близкий друг рассказал «Ридусу» о том, что музыкант вообще «слабо разбирается в информационных технологиях» и интересуется лишь музыкой.