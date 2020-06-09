Брянского таксиста уволили за отказ везти студента из Конго

В Брянске водитель такси отказался везти студента из Конго, за что был впоследствии уволен.

«Мы связались с пользователем, выяснили подробности происшествия, принесли свои извинения», — сообщили изданию «Подъем» в «Яндекс.Такси», уточнив, что водитель больше не может выполнять заказы сервиса. «Водителям, склонным к хамству и расизму, не место в „Яндекс.Такси“», — пояснили в сервисе.

По данным издания, конголезский студент по имени Рой живет и учится в Брянске уже три года. Инцидент в такси приключился 7 июня.

На выложенных в Сеть кадрах видно только самого таксиста, который ведет диалог с пассажиром. На вопрос «Вы не хотите меня везти, потому что коронавирус?» водитель отвечает, что, если ему не нравится человек, он его не везет. Тогда африканский студент интересуется у него, не расист ли он, на что таксист дает утвердительный ответ.