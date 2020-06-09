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Сына бывшего губернатора Иркутской области уличили в коррупции

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© Проект "Лица Сибири"

© Проект "Лица Сибири"

Сын бывшего губернатора Иркутской области, председатель фракции КПРФ в заксобрание региона Андрей Левченко оказался в центре коррупционного скандала. В частности, он не внес в декларацию о доходах информацию об обязательствах имущественного характера на сумму 57 миллионов рублей.

Прокуратура Иркутской области уже инициировала проверку парламентария. Если подтвердится наличие у Левченко имущества на 57 миллионов рублей, то сына экс-губернатора могут лишить депутатского мандата.

Ранее бывший губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко заявил о своем желании вновь попробовать силы на выборах главы региона. Однако однопартийцы Левченко убеждены, что экс-глава области стал для КПРФ слишком токсичной фигурой.

Сергей Левченко подорвал доверие к компартии своим губернаторством и окончательно его добил, когда малодушно слился, написал заявление и убежал в кусты, молча сняв с себя полномочия. Если ты борец, то пусть тебя снимут, пусть осудят. Утверждаешь, что дела сфабрикованы, — тогда тем более стой на своем. Чего бегать-то? Фактически Левченко расписался в справедливости обвинений, которые ему предъявляли, когда сложил с себя полномочия, — заявил бывший секретарь Ангарского горкома КПРФ Дмитрий Надымов.

Напомним, отставке Левченко предшествовали многочисленные скандалы, включая выявленную попытку передать аэропорт без конкурса в частные руки, аферу с лифтами, массовые хищения в лесной сфере и незадекларированную недвижимость и земельные участки. При этом Левченко пытался повысить собственную зарплату на 44%, а майские указы президента России называл «бессмысленными и бессистемными сигналами».

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