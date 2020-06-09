Врачи подтвердили редкое осложнение от COVID у детей

Исследование на детях, страдающих от тяжелых форм коронавируса, показывает, что это состояние является новым и отличается от болезни Кавасаки, на которую ученые думали изначально.

Напомним, что около месяца назад стали появляться случаи тяжелых осложнений у детей, перенесших коронавирус. У них было обнаружено редкое осложнение — воспалительный синдром, который похож на токсический шок или атипичную болезнь Кавасаки.

Обычно это заболевание вызывает воспаление стенок артерий, что приводит к повышению температуры, шелушению кожи и боли в суставах. Новое исследование, опубликованное в Журнале Американской Медицинской Ассоциации, показало, что эти проявления не являются болезнью Кавасаки, а это новый ранее неизвестный синдром.

Ученые привлекли клиницистов и медиков по всей Англии, а также исследовательский центр Кавасаки в Калифорнийском университете Сан-Диего.

Состояние, которое исследователи назвали педиатрическим воспалительным мультисистемным синдромом (PIMS-TS), временно ассоциированным с SARS-CoV-2, было изучено у 58 детей, госпитализированных в восьми больницах Англии.

В Англии было зарегистрировано менее 200 случаев заболевания с различными симптомами и степенью тяжести, и большинство детей уже выздоровели.

Новое осложнение чрезвычайно редко, и оно может вызвать опасные последствия у детей, поэтому важно правильно охарактеризовать болезнь, чтобы мы могли обеспечить тщательный мониторинг и лучшее лечение. Для любых родителей, беспокоящихся о своих детях, мы бы настоятельно призывали их следовать своим обычным инстинктам — все, что обычно побуждает вас посетить своего врача все еще применимо и во время эпидемии коронавируса, — говорят исследователи.

Доктор Джулия Кенни, консультант по детским инфекционным заболеваниям и иммунологии в Evelina London, сказала, что это действительно новое состояние. Без лечения существует риск развития тяжелых осложнений у детей, но при раннем выявлении и лечении результат отличный.

Новый синдром, получивший название, PIMS-TS, по-видимому, влияет на более старших детей, чем болезнь Кавасаки (в среднем девять лет против четырех лет соответственно). Он также, по-видимому, чаще встречается у чернокожих и азиатских пациентов.

Хотя ученые не могут с уверенностью сказать, что PIMS-TS вызван COVID-19, 45 из 58 детей имели доказательства текущей или прошлой инфекции COVID-19, и исследователи говорят, что появление нового воспалительного состояния во время пандемии вряд ли будет совпадением.