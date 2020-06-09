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Врачи подтвердили редкое осложнение от COVID у детей

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Исследование на детях, страдающих от тяжелых форм коронавируса, показывает, что это состояние является новым и отличается от болезни Кавасаки, на которую ученые думали изначально.

Напомним, что около месяца назад стали появляться случаи тяжелых осложнений у детей, перенесших коронавирус. У них было обнаружено редкое осложнение — воспалительный синдром, который похож на токсический шок или атипичную болезнь Кавасаки.

Обычно это заболевание вызывает воспаление стенок артерий, что приводит к повышению температуры, шелушению кожи и боли в суставах. Новое исследование, опубликованное в Журнале Американской Медицинской Ассоциации, показало, что эти проявления не являются болезнью Кавасаки, а это новый ранее неизвестный синдром.

Ученые привлекли клиницистов и медиков по всей Англии, а также исследовательский центр Кавасаки в Калифорнийском университете Сан-Диего.

Состояние, которое исследователи назвали педиатрическим воспалительным мультисистемным синдромом (PIMS-TS), временно ассоциированным с SARS-CoV-2, было изучено у 58 детей, госпитализированных в восьми больницах Англии.

В Англии было зарегистрировано менее 200 случаев заболевания с различными симптомами и степенью тяжести, и большинство детей уже выздоровели.

Новое осложнение чрезвычайно редко, и оно может вызвать опасные последствия у детей, поэтому важно правильно охарактеризовать болезнь, чтобы мы могли обеспечить тщательный мониторинг и лучшее лечение. Для любых родителей, беспокоящихся о своих детях, мы бы настоятельно призывали их следовать своим обычным инстинктам — все, что обычно побуждает вас посетить своего врача все еще применимо и во время эпидемии коронавируса, говорят исследователи.

Доктор Джулия Кенни, консультант по детским инфекционным заболеваниям и иммунологии в Evelina London, сказала, что это действительно новое состояние. Без лечения существует риск развития тяжелых осложнений у детей, но при раннем выявлении и лечении результат отличный.

Новый синдром, получивший название, PIMS-TS, по-видимому, влияет на более старших детей, чем болезнь Кавасаки (в среднем девять лет против четырех лет соответственно). Он также, по-видимому, чаще встречается у чернокожих и азиатских пациентов.

Хотя ученые не могут с уверенностью сказать, что PIMS-TS вызван COVID-19, 45 из 58 детей имели доказательства текущей или прошлой инфекции COVID-19, и исследователи говорят, что появление нового воспалительного состояния во время пандемии вряд ли будет совпадением.

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Дочь Ефремова о пьяном ДТП отца: «Я разочарована, покрывать его глупо»

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Михаил Ефремов с дочерью Анной-Марией. © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Михаил Ефремов с дочерью Анной-Марией. © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Дочь заслуженного артиста России Михаила Ефремова Анна Мария написала в сторис в Instagram, что разочарована в отце. Запись появилась после того, как стало известно, что пострадавший в аварии водитель-курьер скончался в больнице от полученных травм.

Экспертиза установила, что в момент аварии артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Народному артисту России грозит 12 лет тюрьмы.

Ранее девушка писала о том, что ее отец уже давно не маленький, и сам разберется в ситуации. А в случае, если его посадят в тюрьму, ей не остается ничего другого, как носить ему передачки.

О произошедшей аварии Анна Мария узнала из новостей: «Забавно узнавать все новости о своих родственников от третьих лиц. Впрочем, ничего нового».

Напомним, накануне Михаил Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади. Судя по кадрам видеозаписи, которые были распространены в Сети, актер мог просто уснуть за рулем и не выполнить поворот, продолжив движение по прямой линии. В результате столкновения тяжелые травмы получил водитель автофургона, развозившего морские деликатесы. Позже мужчина скончался.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя инцидент, в беседе с «Ридусом» сказала, что такой участи не пожелал бы даже врагу, «Михаил Ефремов действительно талантливый артист, но закон для всех один».

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