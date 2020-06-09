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Ротация членов избиркома не отразится на работе

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© vk.com

© vk.com

Сменяемость состава избирательных комиссий является привычной ситуацией и никак не отразится на работе избиркомов. Кроме того, желающих поучаствовать в процессе общероссийского голосования будет достаточно в любом случае. Так отреагировал на петицию с призывом не выходить на работу заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Никаких обращений по этому поводу к нам пока не поступало. Ротация членов избирательных комиссий — дело вполне привычное и плановое. Каждый член комиссии вправе написать заявление и выйти из состава. В этом случае выбывший человек будет немедленно заменен другим из резерва составов УИК», — подчеркнул он.

По словам Реута, в резерве более чем достаточно людей, которые хотят работать. Кроме того в каждой участковой избирательной комиссии (УИК) — 15 членов с правом решающего голоса. Даже отказ нескольких человек не отразится на ее деятельности.

«Наша общая задача обеспечить выполнение закона и предоставить гражданам возможность реализации их прав», — цитирует слова заместителя председателя Мосгоризбиркома газета «Взгляд».

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