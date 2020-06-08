Услугу по выплатам взявшим детей-сирот и инвалидов вывели на ЕПГУ

Лица, принявшие на сопровождаемое или временное проживание (под временную опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, теперь могут подать заявление на специальную выплату на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ). Услуга находится в разделе «Пенсия, пособия и льготы».

«Выплату гражданам за временную опеку» из расчета 12 130 рублей в месяц за каждого, взятого на проживание, могут получить те, кто сделал это в апреле-июне 2020 года. При этом «период проживания (опеки) в течение календарного месяца должен составлять» как минимум неделю, напоминает газета «Взгляд».

Заявление на выплату за каждый период должно быть подано до 1 октября. Порядок оформления заявления и получения соответствующих средств подробно описан на сайте «Госуслуги».

Услугу обязуются предоставить в течение восьми дней. Пять рабочих дней уйдет при этом на принятие решения по выплатам в Пенсионном фонде. Еще три — на перевод средств при «принятии положительного решения».