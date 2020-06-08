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Стали известны подробности драки чиновника с «чеченцами» в Ялте

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© vk.com

© vk.com

В конце прошлой недели в социальных сетях широко освещалась драка с участием помощника главы администрации Ялты Дилявером Сейдаметовым и группы чеченцев. «С целью избежания некорректных трактовок сложившейся ситуации» о конфликте рассказали в администрации города.

Участниками потасовки 5 июня в поселке Кореиз, как пишет сайт «Вести Крым», стали Дилявер Сейдаметов и «группа молодых людей на машине с чеченскими номерами». Их национальность не уточняется.

Сейдаметов сделал замечание молодым людям, которые на большой скорости ехали по жилому району, создавая аварийную ситуацию. Разговор закончился дракой, в которой помощник главы администрации города получил удар по голове. Ему пришлось обратиться в больницу за помощью.

Сейчас Сейдаметов чувствует себя нормально и не собирается обращаться в полицию, считая «конфликт исчерпанным». По данным правоохранительных органов, другая сторона драки также не имеет претензий.

РИА Новости Крым сообщило подробности инцидента. Молодые люди после замечания проявили агрессию, но поскольку чиновник является хорошим боксером (вице-президент Федерации бокса города Ялты), вызвали подмогу. Даже имея серьезное численное превосходство, хулиганам пришлось ударить противника сзади обрезком арматуры по голове, чтобы склонить чашу весов в свою сторону.

Крымчане в социальных сетях выразили поддержку Сейдаметову. Многие считают, что хулиганов следует достойно наказать.

«Некоторые дети гор просто не умеют вести себя в цивилизованном обществе. Именно таких следует отправлять домой, на историческую Родину на перевоспитание…», — цитирует агентство слова главы национально-культурной автономии крымских татар Эйваза Умерова.

В соцсетях писали, что уже после драки местные жители загнали молодых дебоширов на скальный выступ, с которого их пришлось снимать спасателям. Но эта информация официально никак не подтверждается.

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