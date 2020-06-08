В доме престарелых в Воронежской области произошла вспышка коронавируса

В Воронежской области заразились коронавирусом более ста постояльцев Рамонского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Как сообщает правительство области в соцсети «ВКонтакте», положительные тесты на COVID-19 оказались у 119 человек.

Большинство из них— постояльцы (107 человек). При этом госпитализированы 20 человек, угрозы их жизни нет. «У остальных болезнь протекает в бессимптомной форме, — говорится в сообщении. — Проживающие находятся в изолированной зоне дома-интерната, а 12 заболевших работников лечатся на дому».

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина сообщила ТАСС о том, что в России собираются закрыть на карантин все дома престарелых и психоневрологические интернаты из-за распространения коронавируса. По ее словам, в 16 таких учреждениях в 7 регионах страны уже выявлено 457 случаев заражения COVID-19.

В Воронежской области число заболевших коронавирусом составляет 3065 человек.

В целом по России за последние сутки было зарегистрировано 984 новых случая инфицирования коронавирусом, а всего на данный момент в стране выявлено 467 673 заразившихся — по этому показателю РФ занимает третье место в мире после США и Бразилии, в то же время очень сильно уступая им по показателю смертности. За все время эпидемии выздоровел 226 731 россиянин, умерли 5859.