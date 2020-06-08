Захаровой присвоен ранг посла

Указом президента РФ Владимира Путина директору департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой присвоен высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

До этого она имела дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса, который был присвоен ей в конце декабря 2017 года.

С 10 августа 2015 года Захарова работает в качестве официального представителя МИД. На этом посту она стала первой женщиной в истории.

Мария Захарова родилась 24 декабря 1975 года. Детство она провела в Пекине, где ее отец работал секретарем посольства СССР в Китае. В 1998 году Захарова окончила факультет международной журналистики МГИМО по специальностям «востоковедение» и «журналистика». Свою трудовую деятельность она начала в пресс-центре МИД РФ, работала в редакции журнала «Дипломатический вестник». С 2003 по 2005 год руководила отделом оперативного мониторинга СМИ в департаменте информации и печати МИД. Затем три года была пресс-секретарем постпредставительства РФ при ООН в Нью-Йорке.

Как отмечает ТАСС, Захарова имеет степень кандидата исторических наук — в 2003 году в Российском университете дружбы народов защитила диссертацию по теме «Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае. Последняя четверть XX века».