Как защитить дома престарелых от дальнейших эпидемий

Дома долгосрочного ухода и дома престарелых стали центром внимания в разгар пандемии COVID-19, так как более 80% смертей от вируса в Канаде произошли именно в этих заведениях.

Эта трагедия заставляет нас задуматься над тем, как организованы дома престарелых и что именно повлияло на такую высокую летальность. Неужели дело только в возрасте постояльцев?

В ходе исследования международная команда ученых решила выяснить слабые места в устройстве таких заведений. Исследователи опросили медсестер, младший обслуживающий персонал, уборщиков, сотрудников столовых и других работников сферы.

Ученые предположили, что незначительные недочеты в работе этих людей могут повлиять на благополучие всего дома престарелых.

Медсестры и уборщики часто долгое время работают в одном доме престарелых, поэтому знакомы с постояльцами. Эти отношения улучшают качество жизни жителей и их физическое здоровье.

Мы это отчетливо увидели в период пандемии. Чаще всего медсестры, уборщики и кухарки — женщины. Многие из них иммигранты, а также многодетные родители-одиночки. Во время эпидемии коронавируса многим из них пришлось остаться дома со своими детьми, а также оказаться от работы из-за риска заразиться. Это привело к резкому сокращению обслуживающего персонала в пансионатах, — пишут исследователи.

Также в ходе опроса оказалось, что одно из самых популярных занятий в доме престарелых — просмотр телевизора. Ученые обнаружили, что во время пандемии по очевидным причинам прекратились встречи с родственниками, волонтерами и другими организациями, которые переодически занимаются досугом пенсионеров.

Единственное, что оставалось делать пожилым людям, — смотреть телевизор, по которому постоянно шли новости с печальной статистикой по коронавирусу.

В конце 1990-х годов в Канаде выделялось 7 долларов на еду в день для постояльца дома престарелых. К 2017 году это пособие выросло до 8,33 доллара в день. Это означало, что кухня должна была вместить все специальные диеты, в том числе и для диабетиков, при бюджете, который в несколько раз меньше, чем выделяется на питание заключенных в тюрьмах.

Многие дома престарелых не готовят свою собственную еду и не используют местные продукты питания. Его перевозят на грузовиках и затем повторно нагревают.

Во время пандемии ежедневные завозы еды дополнительно увеличивали риски распространения инфекции.

Авторы исследования говорят, что нужно срочно пересматривать условия проживания пожилых людей в домах престарелых, чтобы минимизировать риски такого всплеска заболеваемости во вторую волну коронавируса и других эпидемий.