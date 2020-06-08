На кладбище в Калуге вандалы разгромили 26 надгробий

На Трифоновском кладбище города Калуги неизвестные повредили 26 надмогильных сооружений на местах захоронений.

В этом убедилась следственно-оперативная группа, приехавшая на место происшествия для проверки пяти заявлений, поступивших от граждан.

В УМВД РФ по городу Калуге возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

В настоящее время проводится расследование, устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий, сообщается на сайте управления.

В городской управе Калуги рассказали ТАСС, что кладбище охраняется, а «Калугаблагоустройство» занимается только поддержанием его санитарного состояния. По словам мэра города Дмитрия Денисова, десять надгробий уже восстановлено.