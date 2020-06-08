Сильнейший шторм Cristobal надвигается на южные штаты США

На побережье Мексиканского залива с воскресенья, 7 июня, наблюдается сильный ливень. Местные синоптики предупреждают, что приближается тропический шторм Cristobal.

Ожидается, что на территорию США шторм прибудет уже сегодня, 8 июня. Сейчас из-за сильного ливня дороги затопило в прибрежных Луизиане и Миссисипи, и уже тысячи домов оставлены без электричества.

Синоптики предупредили, что шторм затронет большую территорию, простирающуюся примерно на 290 километров на восток во Флориду. В юго-восточной Луизиане и южной части Миссисипи ожидаются торнадо.

Совет по канализации и водоснабжению Нового Орлеана заявил, что дренажная система города имеет ограничения и уже устарела, поэтому жители должны избегать подземных переходов и низинных районов, где вода может собираться во время неизбежного затопления улиц.

В Билокси, штат Миссисипи, причал был почти затоплен к утру воскресенья. Шквалы с тропическими ветрами достигли устья реки Миссисипи, и ожидается, что условия будут ухудшаться, сообщил Национальный центр ураганов в Майами. Максимальный устойчивый ветер Cristobal оставался на отметке 85 км/ч, и он двигался на север со скоростью 19 км/ч.

Тропическое штормовое предупреждение было объявлено для северного побережья Мексиканского залива. Синоптики сказали, что центр шторма будет двигаться вглубь страны через Луизиану, а затем направится на север через Арканзас и Миссури в понедельник днем и во вторник.

В Луизиане губернатор Джон Бел Эдвардс объявил чрезвычайное положение, чтобы подготовиться к возможному прибытию шторма:

Это особенно тяжелая ситуация, когда в стандартные меры безопасности нужно включить еще и пандемию коронавируса. Несмотря на чрезвычайное положение, мы все еще рекомендуем людям выходить из дома в масках.