Уничтожение тропических лесов во всем мире увеличилось в 2019 году

Согласно недавнему исследованию, масштабы уничтожения тропических лесов во всем мире возросли в несколько раз. Данные, полученные в ходе экологических исследований World Resources Institute, показали, что глобальная потеря тропического леса составляет около 9,3 миллиона акров.

Эта площадь почти равна площади Швейцарии. В 2019 году размеры потерь были примерно на 3% выше, чем в 2018-м, и стали одними из самых масштабных с 2002 года.

Для большей наглядности ученые привели пример, что площадь леса размером с футбольное поле погибала каждые шесть секунд в течение года. Кроме того, исследователи подсчитали, что потеря первичного тропического леса привела к выбросу более двух миллиардов тонн углекислого газа — это больше, чем совокупные выбросы от всех дорожных транспортных средств в США за год.

С 2000 года мир потерял около 10% своего тропического древесного покрова. Только 2016 и 2017 годы были заметно хуже, когда жара и засуха привели к рекордным пожарам и вырубке лесов, особенно в Бразилии.

Леса этой южноамериканской страны составляют треть от всех тропиков планеты. В результате антиэкологической политики президента Жаира Болсонару обезлесение Амазонки посредством сплошных рубок, по всей видимости, находится на подъеме.

В августе 2019 года Болсонару также подвергся осуждению со стороны экологических групп и мировых лидеров из-за массовых пожаров. Тем не менее Микаэла Вайсе, руководитель проекта в организации «Всемирная лесная вахта», сказала The New York Times, что пламя на самом деле внесло относительно небольшой вклад в общую потерю первичных лесов Бразилии площадью около 3,4 миллиона акров.

Вместо этого данные, полученные в рамках программ бразильского правительства по мониторингу лесов и других проектов, свидетельствуют о росте масштабов вырубки первичных лесов для сельского хозяйства.

Уровень потери леса, который мы видели в 2019 году, является неприемлемым. Похоже, мы движемся в неверном направлении. Компании и правительства берут на себя все эти обязательства, что они собираются сократить наполовину свои потери тропических лесов к 2020 году. Но прогноз на текущий год не выглядит лучше, поскольку пандемия коронавируса все еще свирепствует, — говорит Фрэнсис Сеймур, один из авторов статьи.



