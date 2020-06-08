Легендарные «сокровища Фенна» наконец нашли в США

Бронзовый сундук с золотом, драгоценными камнями и другими ценностями на сумму более одного миллиона долларов, спрятанный десять лет назад где-то в пустынной местности в американских Скалистых горах, наконец найден. Об этом заявил 7 июня владелец клада — знаменитый коллекционер предметов искусства и древностей 89-летний Форрест Фенн.

Хозяин клада, прозванного «сокровищами Фенна», давно решил подарить людям возможность вернуться во времена «золотой лихорадки», испытать старомодное приключение и отправиться в экспедицию за богатством. Чтобы соблазнить людей и заставить их отправиться в дебри, старик положил в сундук золотые самородки, драгоценные камни, дорогие украшения с рубинами и изумрудами, ценные старинные монеты, древние китайские статуэтки из нефрита и многое другое. Среди них затейник спрятал и банку из-под оливок с собственной биографией.

В то, что деньги у Фенна на такие развлечения есть, никто не сомневался. Он около 20 лет руководил одной из лучших галерей искусства, участвовал в авантюрных сделках и даже имел неприятности с полицией по криминальным мотивам.

В качестве подсказки Фенн адресовал кладоискателям свое произведение — стихотворение в 24 строки. Оно было опубликовано в 2010 году в автобиографической книге «Страсть погони» (The Thrill of Chase). С этого момента и начались активные поиски «сокровища».

За десять лет как минимум четверым кладоискателям поиски «сокровищ Фенна» стоили жизни. Жена одного из них назвала инициатора «золотой лихорадки» обманщиком и призвала всех бросить гибельную затею. Запретить охоту за сундуком намеревалась и полиция штата Нью-Мексико. Однако люди не сдавались.

Несколько раз Фенну заявляли, что сундук найден, но никто не представил убедительных доказательств тому. Сам владелец сокровища говорил, что оно находится на прежнем месте. И вот 7 июня пришла весть о том, что некий счастливчик с «крайнего Запада» добрался-таки до клада.

Фен заявил изданию Santa Fe New Mexican, что тайна сокровищ разгадана. Их нашел человек, который пожелал скрыть свое имя. Несколько дней назад он обнаружил сундук и прислал его фотографию бывшему владельцу.

«Он стоял под светом звезд в покрытой густыми лесами местности в Скалистых горах. Он оставался там, где я его спрятал более десяти лет назад. Я не знаю человека, который нашел его, но стихотворение в моей книге точно привело его в нужное место», — заявил Фенн.

Владелец сундука признался, что испытывает радость пополам с грустью, поскольку «охота окончена». Он поздравил всех, кто участвовал в поиске и выразил надежду, что людей всегда будут манить новые открытия.

Местоположение клада так и осталось нераскрытым. В Сети уже начали сокрушаться по этому поводу. Кто-то верит, что и в этот раз сундук остался на месте, а старый хитрец продолжает дурить людей.