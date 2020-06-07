Вирусологи не поддержали призыв Онищенко снять карантин

Поспешное снятие ограничений, введенных в России из-за пандемии коронавируса, может привести к росту числа летальных исходов, считают российские вирусологи.

По их мнению, пока не появится вакцина от COVID-19, следует растягивать процесс распространения COVID-19 среди россиян.

Как сообщает URA.RU, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил о том, что нужно более решительно выходить из карантинных мер, и отметил, что снимать ограничения следует по всей стране.

Далеко не все эксперты согласились с его позицией. «Если мы решительно снимем ограничения в стране, то, конечно, в течение нескольких лет вирусом переболеют все и у кого-то появится иммунитет, — цитирует издание профессора Анатолия Альтштейна. — Только это приведет к смерти нескольких десятков тысяч людей».

По словам врача-иммунолога Михаила Костинова, некоторые государства, в том числе страны СНГ, поспешили со снятием ограничительных мер и получили вторую волну коронавируса. В результате число летальных исходов превысило показатели смертности, зафиксированные полтора месяца назад.

В свою очередь академик РАН Виталий Зверев не видит смысла продлевать ограничительные меры. Он утверждает, что из-за слишком долгого карантина у некоторых людей обострились хронические заболевания, и убежден, что вирусом все равно переболеет большинство россиян.

За последние двое суток в России выявлено около 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом: 8855 случаев 6 июня и 8984 случая — 7 июня. Коэффициент распространения вируса увеличился с 0,97 до 0,99, кривая заражений немного подросла. Умерли от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений в субботу 197 человек, в воскресенье — 134. Выздоровели 8708 и 5343 человека соответственно.

По информации СМИ, систему цифровых пропусков в Москве могут отменить уже с 14 июня.